(AMP)Paro.- O paro baixa en 9.973 persoas en xuño en Galicia, o terceiro maior descenso por comunidades

O número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) baixou en xuño en Galicia en 9.973 persoas con respecto ao mes anterior, ata 189.665, o que supón un descenso do 5%, case o dobre que o rexistrado pola media (-2,8%) e o terceiro maior por comunidades, tras Baleares (-6,19%) e Cantabria (-6,12%).

Paro, Parados Emprego, Desemprego, Traballo, INEM, Seguridade Social, Autónomo | Fonte: Europa Press

Segundo os datos que publica este martes o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, na comunidade galega hai 17.655 desempregados menos que hai 12 meses, o que representa unha diminución do 8,52%.

Por provincias, o maior retroceso foi o de Pontevedra, con 4.692 parados menos (-5,91%), seguido dos da Coruña (3.539 desempregados menos, -4,55%), Lugo (902 menos, -4,54%) e Ourense (840 menos, -3,72%).

O catro experimentan caídas superiores ao 6% en taxa interanual: do 6,09% en Ourense, ata 21.745 persoas sen emprego; do 6,86% en Lugo, ata 18.972; do 8,83% na Coruña, con 74.294 e do 9,29% en Pontevedra, con 74.654.

As 189.665 persoas que buscan un posto de traballo e non o atopan en Galicia distribúense entre 106.725 mulleres e 82.940 homes. Ata 8.962 teñen menos de 25 anos e os 180.703 restantes son do resto de idades.

CAE EN TODAS As ACTIVIDADES

O desemprego caeu en xuño en todas as actividades respecto de maio, sobre todo no sector servizos, con 6.740 parados menos, ata situar o total en 124.854.

Na construción, a baixada foi de 1.191 desempregados, ata 19.269; e na industria a diminución alcanzou a 1.094 persoas, de modo que o total quedou en 22.014. A agricultura, pola súa banda, reduciu o número de parados en 308, ata 7.078.

En canto ao colectivo sen emprego anterior, o dato de desempregados descendeu en 640 persoas, ata 16.450, deles 5.493 homes e 10.957 mulleres.

Mentres, o paro afecta a 10.042 estranxeiros na comunidade galega, 437 menos que en maio (-4,17%) e 340 menos que en xuño de 2016 (-3,27%). Un total de 5.763 proceden de países extracomunitarios e 4.279 son comunitarios. E, por sectores, correspóndense 5.600 cos servizos, 784 coa agricultura, 752 coa construción, 588 coa industria e 2.318 co colectivo sen emprego anterior.

CONTINÚA A DIMINUCIÓN DE DEMANDANTES NON OCUPADOS

En xuño, con todo, continúa a diminución de demandantes de emprego non ocupados en Galicia, con 204.565, 8.616 menos que en maio (-4,04%). Son 19.115 menos que no mesmo período do pasado exercicio, o que representa unha baixada do 8,55%.

En global, os demandantes de emprego ascenden a 248.069, posto que ao non ocupados hai que sumarlles 28.481 ocupados e 15.023 que indicaron na súa solicitude condiciones especiais de traballo

MÁIS CONTRATOS

No que respecta á contratación na comunidade autónoma, incrementouse en 16.018 contratos respecto de maio, un 18,29%, ata 103.613. Son 10.320 máis (+11,06%) que en xuño do ano anterior.

Do total, 96.398 foron temporais e 7.215, indefinidos. Estes últimos repuntaron en 475 (+7,05%) nun mes e subiron en 1.094 desde xuño de 2016 (+17,87%). Tamén creceron os contratos temporais, en concreto en 15.543 en variación mensual (+19,22%) e en 9.226 en taxa anual (+10,58%).

As cifras acumuladas reflicten que, de 474.869 contratos en Galicia, un 91,38% deles son temporais e un 8,62% teñen o carácter de indefinidos.

CONXUNTO ESTATAL

No conxunto estatal, o retroceso do paro en xuño foi de 98.317 desempregados respecto ao mes anterior (-2,8%), o seu quinto mellor rexistro dentro da serie histórica. O volume total de parados alcanzou a finais de xuño a cifra de 3.362.811 desempregados, o seu nivel máis baixo desde xaneiro de 2009.

Dentro da serie histórica comparable, que arrinca en 1996, a evolución do paro nos meses de xuño foi maioritariamente descendente, con recortes en 21 meses e só un aumento, o de xuño de 2008, cando o desemprego subiu en 36.849 persoas.

O de xuño deste ano foi o quinto maior descenso neste mes dentro da serie, só superado polos de xuño de 2016 (-124.349 desempregados), de 2014 (-122.684 parados), de 2013 (-127.248 desempregados) e 2012 (-98.853 parados).

En termos desestacionalizados, o paro baixou en xuño en 21.668 persoas. No último ano o paro experimentou un descenso de 404.243 desempregados, o maior recorte interanual nun mes de xuño de toda a serie, a un ritmo anual de descenso do 10,7%.

O paro baixou en xuño en todos os sectores, salvo na agricultura, onde subiu en 7.249 persoas (+4,5%). O maior descenso do desemprego rexistrárono os servizos, con 75.101 parados menos (-3,2%), seguido do colectivo sen emprego anterior (-10.249 parados, -3,3%); a construción (-10.168 desempregados, -3,09%), e a industria (-10.048 parados, -3,2%).

O desemprego diminuíu en xuño en todas as comunidades autónomas, lideradas por Cataluña (-18.102 parados), Andalucía (-10.324 desempregados) e Galicia (-9.973).

RÉCORD DE CONTRATOS

O número de contratos rexistrados durante o mes de xuño foi de 2.089.520, a cifra máis alta da serie histórica en calquera mes e un 8,8% superior á do mesmo mes de 2016.

En xuño de 2017 rexistráronse 166.462 contratos de carácter indefinido, o 7,97% do total, cun incremento do 12,2% sobre igual mes do exercicio anterior.