O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, deu por feito este martes que a Xunta autorizará a segregación das centrais hidroeléctricas de Ferroatlántica e que o fará "a metade de agosto", aproveitando así as vacacións estivais.

Luís Villares | Fonte: Europa Press

A véspera de que arrinque a marcha dos empregados do grupo Villar Mir desde Cee e Dumbría cara a Santiago, que culminará nunha manifestación o día 8, En Marea aproveitou para mostrarlles o seu apoio. En fronte, en rolda de prensa, Villares situou ao PP "ao lado da multinacional" que contribuíu ao seu "financiamento".

"O PP ten unha serie de cargas e por iso ten que estar ao seu lado", argumentou, antes de expor que a Xunta ou "está a caer na trampa" dos "trileiros" que dirixen a compañía ou é "cómplice" da súa estratexia.

Referiuse así ao intento de Ferroatlántica de lograr autorización para segregar as centrais hidroeléctricas das fábricas de ferroaleación, cuxo único obxectivo é "reducir a débeda" da empresa e lograr "beneficios". Primeiro, relatou, tratou de desvincular ambas as cuestións e agora pretende "desagregar a empresa".

É o que perseguía, profundou o portavoz da formación rupturista, coa publicación no boletín do Rexistro mercantil da segregación. "Non foi unha imprudencia", recalcou.

"ESTRATEXIA DESESPERADA"

Pola súa banda, o deputado de En Marea Pancho Casal encargouse de contradicir o informe co que a empresa, en "unha estratexia desesperada", argumenta a súa petición de segregación ante a Xunta baseándose en supostas perdas económicas das centrais hidroeléctricas.

Xunto con puntos da lexislación "tergiversados" ou "directamente falsos", atribuíu a caída dos beneficios das centrais desde uns 20 millóns de euros anuais a dous ao "desvío" de fondos cara a outra empresa do grupo Villar Mir que cobra 11 millóns de euros pola súa explotación.

Respecto diso, apuntou que Gas Natural destina sete millóns de euros a este fin a pesar de que a cantidade de megawatts case multiplica por 20 a que ten Ferroatlántica. Por tanto, segundo os seus cálculos, EVM (Eléctrica Villar Mir) apenas debería cobrar uns 300.000 euros por ese labor.

Así as cousas, Pancho Casal concluíu dos informes presentados pola compañía que só pretende facer "presión política" para conseguir a segregación. Iso si, advertiu de que "calquera tribunal tombaría " esa estratexia á vista dos datos e da "manipulación" da lei.

CENTRAIS "PÚBLICAS"

Precisamente neste contexto situou Villares a iniciativa que En Marea levou ao Congreso dos Deputados o pasado mes de xuño (da que ía falar Yolanda Díaz, finalmente ausente na comparecencia) para pedir que, no caso de que se autorice a segregación, as concesións hidroeléctricas recupérense para o dominio público.

Deste xeito, explicou, as centrais que actualmente explota Ferroatlántica manteríanse ao servizo da produción de ferroaleaciones na Costa da Morte.