AV.- O parricida de Moraña recoñece o crime das súas dúas fillas e di que se arrepinte

O veciño de Moraña (Pontevedra) David Oubel, acusado de asasinar ás súas dúas fillas menores de idade en xullo de 2015, recoñeceu o crime das pequenas, na primeira sesión do xuízo que desde este martes se segue contra el na Audiencia Provincial de Pontevedra e proclamou que se arrepinte, aínda que di descoñecer os motivos que o levaron a asasinalas.

Foto: Parricida De Moraña Xuízo | Fonte: Europa Press

"Hai situacións que viven as persoas que ás veces son límite", afirmou David Oubel despois de recoñecer os feitos tal e como os relata o fiscal no seu escrito de acusación, no cal o Ministerio Público sinala que o acusado, "con evidente ánimo de acabar coa vida e coa finalidade de evitar calquera posibilidade de defensa ou fuxida" das súas dúas fillas de 4 e 9 anos de idade fíxolles inxerir fármacos antes de asasinalas cunha serra eléctrica e un coitelo.

"Arrepíntome. Descoñezo o motivo", afirmou ante o xurado popular o acusado, quen ademais acepta a opinión dos psiquiatras, que ditaminaron que no momento do crime non presentaba un trastorno suficiente que lle alterase a capacidade de discernir sobre o que estaba a facer.

Pola súa banda, a acusación particular que exerce a familia materna preguntoulle a David Oubel se recoñecía "libremente e sen coacción os feitos", ao cal o acusado respondeu cun "si". A acusación particular engade ensañamiento ao relato dos feitos exposto polo ministerio fiscal.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)