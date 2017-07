Comuneiros e outros colectivos inician a recollida de firmas para presentar unha ILP de impulso a Porto Cabral

A comunidade de montes de Cabral, a comunidade de montes de Guizán-Mos, a asociación de veciños de Cabral, a asociación deportiva Carballal, o Real Aero Club de Vigo, a asociación de xubilados e pensionistas Daniel Castelao, e a asociación de mulleres Rosalía de Castro presentaron este martes a campaña de recollida de firmas para promover unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) e instar á Xunta a desenvolver o proxecto de macrocentro comercial e de lecer Porto Cabral.

ILP Porto Cabral | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa, o presidente dos comuneiros de Cabral, Luís Rodríguez, explicou que iniciarán a recollida de firmas este mércores na rúa do Príncipe e en Ou Calvario, co fin de lograr polo menos 2.500 apoios que trasladarán á cámara galega, previsiblemente despois do período estival (teñen de prazo para lograr as firmas ata mediados de outubro).

No escrito que xa presentaron no rexistro de O Hórreo, os promotores da iniciativa xustifican a ILP pola necesidade de favorecer a implantación dunha actividade que reactivará a economía da parroquia, da cidade de Vigo "e de toda Galicia". "Este é un proxecto para a eurorrexión, que viría compensar a lamentable perda da fábrica de Álvarez", subliñou Luís Rodríguez, quen lembrou que Porto Cabral "creará 4.000 empregos".

Os comuneiros e as asociacións que lles apoian lembraron no seu escrito remitido ao Parlamento que existen vías alternativas á elaboración dun novo Plan Xeral en Vigo para desenvolver o ámbito de Liñeiriños (onde se instalaría o macrocentro comercial impulsado por Intu Eurofund), e avanzaron a súa intención de contactar cos grupos parlamentarios, fundamentalmente PP e PSdeG, para lograr o seu respaldo.

Así, apostan por que sexa declarado como proxecto de interese supramunicipal e, no texto da Proposición non de Lei, piden que o Parlamento inste á Xunta a "desenvolver as actuacións necesarias en orde á tramitación e aprobación do proxecto de lecer e comercial de Liñeiriños", tendo en conta que é unha "dotación comercial de interese supramunicipal ou proxecto de excepcional interese público".

OPOSICIÓN

Luís Rodríguez insistiu en que "é absolutamente mentira que a comunidade de montes de Cabral opóñase a este proxecto", aínda que recoñeceu que si "hai uns cuantos comuneiros" que o rexeitan, do mesmo xeito que formacións políticas como Marea ou o BNG.

En todo caso, subliñou que, ao longo do tempo, é difícil atopar un só proxecto que se levou a cabo en Vigo e que non suscitase certa oposición. "Estou convencido de que a inmensa maioría de veciños está a desexar que salga adiante, os comuneiros en contra son moi poucos", incidiu.

Pola súa banda, os representantes do resto de colectivos, que tamén participaron na rolda de prensa, coincidiron en sinalar o interese do proxecto pola creación de empregos e a "dinamización económica" da cidade. O portavoz do Real Aero Club, Luiz Gonzaga, apuntou que esta entidade pode beneficiarse directamente da apertura de Porto Cabral e mesmo expuxo a posibilidade de que o macrocentro comercial e de lecer tivese unha conexión directa co campo de golf.