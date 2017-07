A Xunta publica no DOG a transferencia da PO-409 a favor do Concello de Salvaterra

A Xunta de Galicia publicou este martes no DOG a transferencia, a favor do Concello de Salvaterra, da estrada PO-409, unha vía da rede secundaria de estradas autonómicas que comunica Salvaterra con Rañada, e que discorre integramente nese termo municipal.

Este concello manifestou á Xunta o seu interese polo cambio de titularidade da estrada unha vez que a Administración autonómica acondicionase o treito urbano. O viario Salvaterra-Rañada, de 1,79 quilómetros, rexistra un tráfico principalmente local, e ten unha alternativa viaria de maior nivel de servizo, a estrada PO-510 (Atios-Oleiros).

Con esta transferencia, o concello poderá actuar sobre esta vía de acordo coas súas características urbanas e, nela, xa non serán de aplicación as restricións da normativa autonómica de estradas, por exemplo as limitacións de usos ou actividades nas súas marxes e accesos. Así mesmo, reduciranse as cargas administrativas sobre os cidadáns nos núcleos polos que discorre.