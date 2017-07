Detido en Vigo por un intento de roubo nun establecemento comercial, onde agrediu a unha clienta

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un veciño da cidade, A.P.B., de 48 anos de idade, como presunto autor dunha tentativa de roubo nun establecemento comercial, no que golpeou a unha clienta cando tentaba fuxir.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar na tarde do luns, nun establecemento de alimentación da rúa Sanjurjo Badía. Unha caixeira da tenda recoñeceu a un home, como o suposto autor de varios furtos cometidos con anterioridade nese local.

Cando a empregada fixo ademán de chamar á policía, o sospeitoso fuxiu pola liña de caixas, sen pagar o que levaba, e empuxando a unha señora, á que tirou sobre a cinta da caixa rexistradora.

Nese momento, o encargado do local púxose diante da porta para impedir a fuxida do presunto ladrón, e a caixeira bloqueou as portas de saída, axudando ao seu compañeiro a inmobilizar ao sospeitoso, mentres se avisaba á Policía.

Cando chegaron os axentes atopáronse co home retido e procederon á súa detención, mentres que a señora que fora empuxada confirmou que acudiría a un centro asistencial pola súa conta, xa que se atopaba moi nerviosa e dolorida.