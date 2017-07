Facua esixe ás autoridades autonómicas de consumo máis controis durante as rebaixas

Facua-Consumidores en Acción esixiu ás autoridades de Consumo autonómicas máis controis na campaña de rebaixas para evitar fraudes e abusos, así como que se fagan públicas as sancións por incumprimentos que se detecten durante as inspeccións, segundo informou nun comunicado.

En concreto, a asociación subliña que as irregularidades como os falsos descontos que teñen lugar durante neste período de descontos supoñen unha fraude aos consumidores e unha práctica de competencia desleal cos establecementos que aplican en todos os casos rebaixas reais.

Facua lamentou que as distintas autoridades autonómicas de consumo non desenvolvan actuacións de inspección antes e durante o transcurso das rebaixas para impor sancións económicas e facer públicos os nomes dos comercios que cometen fraudes nos descontos.

A asociación critica que a falta de controis é froito do "crecente abandono das políticas de protección" ao consumidor por parte das comunidades autónomas.

Facua advertiu de que tamén hai empresas que nos días previos ao comezo das rebaixas incrementan os prezos de moitos produtos para despois anuncian un desconto de forma fraudulenta.

Doutra banda, lembra que se os produtos adquiridos durante as rebaixas teñen algún defecto de fabricación, sexa cal for a súa porcentaxe de desconto, non deixan de ter dous anos de garantía, que ten que asumir o establecemento. Así mesmo, se se adquiren a través de Internet, os consumidores teñen 14 días para devolvelos no caso de que se arrepintan.