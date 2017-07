O departamento da Comisión Europea responsable do transporte dentro da Unión enviou unha carta á comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) na que lle convida a reabrir a indagación que fixo polo sinistro do tren Alvia ocorrido no barrio compostelán de Angrois fai agora xa case catro anos, o 24 de xullo de 2013.

Un vagón subido por un guindastre o día despois do accidente do Alvia en Angrois | Fonte: Europa Press

En concreto, a Dirección Xeral de Mobilidade e Transporte (DG Move) convida a reabrir a investigación "e levala a cabo con total independencia" á CIAF, órgano colexiado especializado adscrito á Subsecretaría de Fomento con competencia para a investigación técnica dos accidentes e incidentes ferroviarios.

Así o deu a coñecer a comisaria de Transportes, Violeta Bulc, nunha comunicación por escrito ao presidente da plataforma de vítimas datada este luns 3 de xullo. No escrito, ao que tivo acceso Europa Press, a dirixente comunitaria móstrase "totalmente a favor" de que se investiguen os accidentes dunha forma "independente", co fin primeiro "de que non se volvan a producir".

Ademais, Bulc dá a coñecer á asociación de afectados a intención da Comisión Europea de pedir á Axencia Ferroviaria Europea un novo informe sobre a situación da aplicación da normativa da UE sobre seguridade e interoperabilidade en España. Esta medida preséntaa como "paralela e distinta" ás impulsadas ata agora.

REUNIÓN EN MADRID EN MARZO

E é que a Axencia Ferroviaria Europea (ERA, polas súas siglas en inglés) xa emitiu un duro informe crítico coa investigación realizada pola CIAF sobre o accidente de Angrois. Agora, o xuíz que instrúe a causa polo sinistro da Grandeira pediulle tamén que ditamine sobre a análise de risco, e a súa incidencia neste caso.

A titular de Transporte da Comisión dá resposta á plataforma ás preguntas que as vítimas trasladaron nunha reunión celebrada o pasado 6 de marzo en Madrid, coincidindo coa participación de Violeta Bulc nun encontro cidadán xunto ao ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Xa ese día, a comisaria mostrou a súa coincidencia coas conclusións da ERA respecto diso do informe da CIAF. "Na miña última visita a Madrid, insistín na necesidade dunha investigación independente", lembra na carta aos afectados.

Nesta liña, subliña que a Comisión "comparte as principais conclusións alcanzadas pola Axencia Ferroviaria da Unión Europea no seu ditame achega do informe de investigación do accidente de Santiago".

Bulc incide, así, en "a importancia do ditame" da ERA achega da análise "dos puntos fortes e débiles" do estudo da CIAF, que unicamente responsabilizou do sinistro ao exceso de velocidade e, por tanto, ao maquinista.

Xunto ao condutor, nestes momentos, o xulgado tamén investiga ao exjefe de seguridade na circulación de Adif, ao que a Audiencia, que acaba de ratificar esta situación, atribúe unha avaliación do perigo "deficiente".

Con todo, Bulc lembra que nin a CE nin a ERA "poden substituír aos Estados membro nas competencias e responsabilidades que lles atribúe a lexislación da UE", unha das cales é a investigación dos accidentes ferroviarios "graves".

O PROCEDEMENTO DE INFRACCIÓN

Por outra banda, entre as respostas ás cuestións expostas fai catro meses, Violeta Bulc reitera que o procedemento de infracción aberto a España en 2013 arquivouse en maio de 2016 ao considerar "suficientes" as medidas coas que "se reforzou" a independencia, os recursos e as competencias da CIAF.

"Iso non significa que a Comisión non poida abrir un novo procedemento de infracción baseado noutras deficiencias ou en incumprimentos da lexislación da UE", apunta.

E é precisamente neste punto no que revela a vontade de solicitar á ERA un informe sobre a aplicación da normativa comunitaria sobre seguridade e interoperabilidade en España.

A este respecto, hai semanas xa que a portavoz do BNG en Bruxelas, Ana Miranda, anunciou que presentará unha demanda contra o Estado español por incumprimento da normativa de seguridade no que se refire á análise de risco.

Aínda sobre este ámbito, tamén hai xa meses, en concreto en setembro pasado, transcendeu que Adif encargou o certificado europeo de interoperabilidade, clave para permitir a circulación segura e ininterrompida de trens e do que carece a liña Ourense-Santiago desde a súa inauguración, en decembro de 2011.

O ERTMS

A maiores, a comisaria explica que a lexislación da UE "non esixía que a liña Ourense-Santiago estivese equipada con ERTMS", o sistema de control de velocidades máis avanzado, ao formar parte da rede básica da rede transeuropea de transportes, "pero non do nove corredores desta última".

De acordo coas súas indicacións, "só será obrigatorio equipar esta liña con ERTMS en 2030", aínda que Adif dispuxo este sistema na totalidade do traxecto no seu proxecto inicial e suprimiuno unicamente dos últimos quilómetros nun cambio do documento.

De feito, os maxistrados da Audiencia sinalaron a unha carencia en canto á avaliación do risco despois da modificación do proxecto e a eliminación do ERTMS á chegada á estación santiaguesa, onde a curva obrigaba a reducir a velocidade duns 200 a uns 80 quilómetros por hora.

A EUROCÁMARA

En xaneiro deste ano, a comisión de peticións da Eurocámara reclamou que leve a cabo unha investigación "independente" con celeridade sobre o accidente ferroviario do Alvia en Angrois, que deixou 80 mortos e 140 feridos o 24 de xullo de 2013 en Santiago de Compostela.

Xa en febreiro, esta comisión de peticións do Parlamento Europeo escribiu á comisaria de Transportes para solicitar que se realizase unha investigación "exhaustiva e independente" do accidente do tren.