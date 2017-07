Ferida unha persoa nun accidente de tráfico en Bande (Ourense)

Unha persoa resultou ferida na mañá deste martes nun accidente de tráfico rexistrado no municipio ourensán de Bande.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 10,00 horas na estrada N-540, dirección a Portugal.

A testemuña que informou o suceso apuntou que a vítima quedara atrapada por un pé no interior do vehículo, polo que se solicitou a intervención do GES de Muíños e de Protección Civil de Bande, así como da Garda Civil. Tras ser liberado, o ferido foi trasladado por persoal do 061 a un centro hospitalario.