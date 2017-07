O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, admitiu este martes que sabe que "hai miradas postas" nel para optar ao liderado do seu partido debido ao cargo que ocupa, pero asegurou que aínda non ten "ningunha decisión persoal tomada" respecto diso.

Leiceaga en Santiago | Fonte: Europa Press

"Hai que apurar os tempos da reflexión, porque a responsabilidade así o esixe", esgrimiu, sen pasar por alto que as primarias para competir por este posto aínda non foron convocadas. A partir dese momento, "quen crea que pode representar unha opción de futuro" deberá dar o paso, agregou.

É o que respondeu Leiceaga en rolda de prensa, ao ser preguntado sobre o seu futuro un día despois de que Ferraz devolvese á xestora galega a competencia para convocar os procesos de elección dun novo líder e o seu equipo de dirección.

En canto á renovación das estruturas do partido a nivel autonómico, considerou que o "razoable" sería "non demorarse máis aló da primeira quincena de outubro", tendo en conta que o PSdeG leva un ano e tres meses sen secretario xeral.