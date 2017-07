Angrois.-A CIAF recibiu o luns a carta da UE e estudará este mes se cambia de criterio, pero veo pouco probable

A comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), órgano colexiado especializado adscrito a Fomento, recibiu este luns a carta da Unión Europea (UE) na que lle convida a reabrir a indagación sobre o sinistro do tren Alvia ocorrido no barrio de Angrois en xullo de 2013.

Afectados o accidente de Angrois nos jjuzgados de Santiago | Fonte: Europa Press

Fontes da CIAF consultadas por Europa Press sinalaron que, en consecuencia, aínda é "moi pronto" para emitir un pronunciamento respecto diso, algo para o que previamente terán que reunirse, antes de que acabe este mes de xullo, para evitar as vacacións de agosto.

Con todo, as fontes consultadas sinalan que ven pouco probable un cambio de criterio por parte do organismo, que xa despois das duras críticas da Axencia Ferroviaria Europea sobre o seu informe relativo ao accidente ratificou a súa postura, que sitúa no maquinista e no exceso de velocidade os únicos responsables.

De feito, a comisión de investigación de accidentes ferroviarios non viu entón nin ve agora "ningún dato novo" que implique un cambio de opinión, máis aló da petición da Comisión Europea.

Así as cousas, a CIAF reunirá en torno ao día 20 deste mes ao seu pleno, e ese será o foro no que preparará a resposta á DX Move, o departamento da Comisión encargado do transporte dentro da UE.

Tamén a comisión de peticións da Eurocámara reclamou o pasado mes de xaneiro que se faga unha nova investigación "exhaustiva e independente" do sinistro, no que morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas.

DOUS INVESTIGADOS, DÚAS COMISIÓNS

Actualmente, a causa xudicial ten como investigados ao condutor e ao exjefe de seguridade na circulación de Adif, pola posibilidade de que se fixese unha análise deficiente do risco na liña, tras cambiar o proxecto e eliminar o ERTMS dos últimos quilómetros, sen avalialo.

As vítimas desta traxedia e os seus familiares sempre reclamaron unha comisión de investigación política, no Congreso dos Deputados, para depurar eventuais responsabilidades. Xunto a isto, esixen unha comisión técnica que elabore un novo informe sobre as causas do sinistro.