O Foro Económico de Galicia prevé unha "reaceleración" da economía galega no segundo trimestre do ano cun crecemento que alcanzará o 2,8 por cento, unha cifra que podería chegar a superar.

Foro Económico de Galicia | Fonte: Europa Press

Así o avanzou o director desta plataforma, Santiago Lago, con respecto aos datos do indicador Abanca-Foro de Conxuntura económica de Galicia, indicando que estas cifras contrastan coa a "desaceleración que todo o mundo prevía" para 2017.

Tras unha desaceleración "moderada" e de forma similar á evolución da economía española, Galicia experimentará unha "reaceleración" económica a partir de marzo e abril, situando o crecemento a velocidades similares a 2016, polo que o Foro espera unha "melloría" que podería situar o crecemento "por riba" das previsións do 2,5 e do 2,8 por cento.

O Foro Económico realizou este avance durante a presentación do II informe de conxuntura socioeconómica deste ano, correspondente ao primeiro trimestre, que foi detallado por Fernando González Laxe, José Francisco Armesto e Patricio Sánchez, ademais do propio Santiago Lago.

González Laxe sinalou que, tras un proceso de "distintas velocidades", a economía galega e a española vanse compasando, cunha senda "positiva" por encima do 3 por cento na taxa interanual por cuarto trimestre consecutivo e cun crecemento do PIB real do 3,1 por cento, por encima da media española e doutras comunidades da cornixa cantábrica

Este crecemento, prosegue Laxe, caracterízase pola "aceleración, a consolidación e o acompasamento", aínda que aínda "queda un pouco de tempo" para recuperar os niveis previos a 2008 e á crise económica. A pesar diso, sería "previsible" chegar a este punto "ao longo deste ano".

Outra das características do crecemento apunta ao seu "equilibrio", con achegas positivas de demanda interna e externa (1,8 e 1,3 puntos porcentuais, respectivamente), no que destaca "un cociente importante" das exportacións, que "crecen moito".

Na demanda interna, pola súa banda, retárdase o gasto das familias, con "a taxa máis reducida" desde o primeiro trimestre de 2015, e increméntase o gasto público.

CAÍDA DO AUTOMÓBIL

O comercio exterior, desde 2008 a 2016, destaca pola caída do peso relativo do sector do automóbil, superado polo téxtil como sector exportador "máis dinámico" nun contexto cun "forte crecemento do sector servizos", sobre todo en comercio, transporte e hostalaría, como xerador de emprego desde o punto de vista da oferta.

Así, "sobresae" a "caída abrupta do sector industrial", con signo negativo, unha recuperación da construción e o mantemento do sector primario. Neste sentido, González Laxe advertiu da falta de cambios da estrutura e modelo produtivo, dado que se está "volvendo" ter a "mesma composición" de sectores de anos previos á crise, con carencia de cambios tecnolóxicos.

Tamén apuntou o estancamento da produtividade do traballo, que se reduce fundamentalmente nos sectores primario, industrial e da industria manufactureira e sobe "un pouquiño" no resto de servizo.

Neste sentido, Laxe advertiu de que este indicador "non se incrementa única e exclusivamente coa desvalorización dos salarios", senón que será necesario potenciar a incorporación tecnolóxica, a dimensión empresarial, o impulso de bens e servizos e o alcance de novos mercados.

AUTOMÓBIL

Neste sentido, o expresidente da Xunta referiuse ao sector do automóbil, para apuntar que "todos os informes" vinculados ao sector apuntan a "grandes cambios" na produción como na demanda, onde se buscan coches pequenos, para xente nova e unha proximidade das fábricas aos lugares de consumo, onde destacan México, Turquía ou Brasil.

No caso galego, con Vigo cunha fábrica de compoñentes e industria de ensamblaxe, apostou por ser "innovadores e eficientes" para "ser competitivos".

Tamén rexeitou que a evolución deste sector equipárese á do naval, que se centra en "unidades especializadas" como buques offshore.

Neste sentido, cre necesario "abrirse a este tipo de especialización". Respecto diso, tras sinalar o caso de Portugal como territorio que busca acoller empresas de compoñentes, apostou por incentivar o desenvolvemento tecnolóxico, a eficiencia e estar "diante da demanda", cunha "inercia positiva".

Tamén sinalou que algúns informes apuntan a que Galicia presenta un problema de tramitación burocrática e administrativa "lenta".

"ESTANCAMENTO" DO MERCADO DE TRABALLO

O profesor Patricio Sánchez Fernández apuntou que o mercado de traballo, en termos xerais, presenta "unha clara evolución positiva e favorable" que se ve en todos os indicadores de ocupación, paro e de desemprego e poboación activa, que aumenta "por primeira vez" na comunidade autónoma desde 2012.

En ocupación, a taxa de variación interanual sitúase en torno ao 1 ou 2 por cento, o que supoñen entre 12.000 ou 20.000 persoas ocupadas máis respecto ao mesmo período ano pasado. En desemprego cultívase unha "maior intensidade", cunha caída de preto do 5% da taxa de paro, que se sitúa no 17,4 por cento, ademais do descenso do paro de longa duración.

Tamén apuntou que hai "unha diverxencia" sobre o que ocorre co PIB e o mercado laboral. Así e a pesar de que "todo indica" que este ano o PIB situarase a niveis anteriores á crise, no mercado de traballo "todo o contrario", posto que a niveis de ocupación sitúase 14 puntos por baixo de 2008, 25 puntos por baixo en poboación activa e preto do "dobre" en desemprego.

Por iso, dentro desa tendencia positiva, existe "certa retardación" do crecemento e un "estancamento" do mercado de traballo. Así mesmo, segue caendo a franxa de idade de 25 e 34 anos na poboación activa, con 32 trimestres xa nesta situación.

A pesar do descenso do paro de longa duración, este indicador segue tendo "gran importancia", dado que representa case a metade da poboación desempregada, un colectivo especialmente "vulnerable".

Tamén se comportan en termos comparativos peor que España as taxas de ocupación, que son "relativamente máis baixas" e non se sitúan "ao ritmo" do conxunto das comunidades autónomas.

A produtividade aparente de traballo tamén está por baixo economía española (en torno ao 92 por cento da media estatal) incidindo na "moi baixa" produtividade en termos comparados da industria manufactureira, cunha porcentaxe do 72 por cento.

INVESTIMENTO DA XUNTA

Pola súa banda, José Francisco Armesto referiuse a un apartado do informe que analiza o brazo investidor da Xunta de Galicia.

Así, o sete fondos deseñados para emprendedores e empresas galegas rexistraron un beneficio de 3,3 millóns de euros, a diferenza do cinco anos anteriores, con resultado negativo.

Neste punto, incidiu na influencia de aumento de intereses, proceso de disolución dos consellos de administración dos Fondos Adiante 2000 e de Xes Impulsa Ferrol 10.

Á hora de conceder prestamos a empresas ou entrar no seu capital social, o Foro detectou a necesidade de que XesGalicia esixa o cumprimento dun código ético e de mellorar a transparencia e definición, por parte da entidade xestora dos fondos, de conceptos como capacidade de xestión ou solvencia á hora de tomar unha decisión sobre investimento.

Así mesmo, Armesto apuntou a "política defensiva" que caracterizou o período da crise, incidindo na necesidade dunha "política activa" a partir de agora.