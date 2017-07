O 95% dos examinadores de tráfico en Galicia súmanse á folga, que obrigou a suspender unhas 500 probas

Un total de 41 dos 43 examinadores de tráfico en Galicia sumáronse este martes a unha nova xornada de folga, o que supón o 95% do persoal.

En declaracións a Europa Press, a delegada en Galicia da Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Vanesa Fernández, explicou que o seguimento en toda España estivo no 81% e que no caso de Galicia só dous examinadores non se sumaron.

Así mesmo, outra xornada máis se suspenderon unhas 500 probas de circulación, co que superan os 2.000 o total de exames que non se puideron realizar desde o comezo da folga o 19 de xuño --celébrase de luns a mércores de cada semana-. Os paros, se non se chega a acordo, terán lugar ata finais de xullo.

A Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) convocou unha folga en toda España ante a negativa da Administración respecto da súa petición de subida do complemento específico destes funcionarios por parte da Dirección Xeral da Función Pública, que está pendente desde hai dous anos.

Concretamente, o que pide a asociación é un incremento do complemento específico ao colectivo examinador, de aproximadamente 240 euros mensuais brutos.