Un matrimonio acusado de crear, xunto con outros procesados, unha sociedade domiciliada nas Pontes de García Rodríguez para supostamente estafar a varios organismos públicos solicitando subvencións oficiais alegaron que "non teñen nada que ver" con iso e culparon a outro dos procesados -que se atopa en estado de rebeldía-.

A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este martes a primeira sesión do xuízo contra cinco persoas -dúas delas atópanse en estado de rebeldía- acusadas de falseamento de condicións para obter subvención, falsidades e intento de estafa.

Segundo a Fiscalía, o catro principais acusados acordaron crear unha sociedade con domicilio nas Pontes de García Rodríguez coa finalidade de lucrarse ilicitamente das subvencións que puidesen obter.

Para iso, segundo sostén o escrito do Fiscal, o método inicial era "constituír unha sociedade cun capital social practicamente inexistente". Despois, "a sociedade xeraría aparencia de desenvolvemento de actividade empresarial real" a través da confección de facturas e mesmo de contratos de traballo "que simulasen que a empresa mantiñan o nivel de ocupación que se esixía por cada unha das subvencións aprobadas".

O Ministerio Público pide para dous do acusados sete anos de prisión e máis de dous millóns de euros de multa; e para os outros dous, catro anos de prisión e tamén máis de dous millóns de multa. Para o quinto procesado, a pena solicitada é dun ano de cárcere.

O asunto, que se instruíu nun xulgado de Ferrol, ten a súa orixe na mercantil Panorámica Dixital, creada en decembro de 2001 para os efectos de supostamente lucrarse ilicitamente das subvencións que os acusados puidesen obter.

"NON SABÍA NADA"

Con todo, o matrimonio que declarou este martes na Audiencia negou a súa participación nos feitos que se lles imputan. O marido alegou que "non sabía nada" do que estaba a ocorrer e asegura que "non ten nada que ver" cos feitos.

Ante o tribunal, este home culpou a outro dos procesados -que se atopa en estado de rebeldía-, a quen responsabilizou de realizar as xestións necesarias para a solicitude de subvencións

"Non teño nin idea. Eu sempre confiei no meu marido", limitouse a responder a muller, quen declarou descoñecer quen era a persoa responsable das xestións da empresa. O xuízo está previsto que se prolongue varias semanas.