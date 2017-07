Vicepresidencia dá discrecionalmente 315.000 euros a algúns xornais

En concreto, o diario de Santiago Rey recibirá 149.767,95 € coa finalidade oficial de “difusión das actividades desta consellería de interese para a cidadanía”. É dicir, case 150.000 públicos da Vicepresidencia para que La Voz informe do traballo da propia Vicepresidencia. Só hai un convenio con máis diñeiro público co da Voz, os 170.000 para financiar o funiconamento do Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) e o Instituto de Ciencias Forenses «Luis Concheiro»

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o Consello

O departamento de Rueda firmou outros oito convenios con outros oito diarios impresos para a mesma finalidade, a “difusión das actividades desta consellería de interese para a cidadanía”.

Desta volta, as subvencións directas, segudno o DOG, repartense así:

Corporación Voz de Galicia 149.767,95 €

Faro de Vigo, S.A 69.856,43 €

Lérez Ediciones, S.L (Diario de Pontevedra, Grupo El Progreso) 24.873,12 €

El Progreso de Lugo, S.L 24.873,12 €

La Región S.A. 23.020,87 €

Editorial Compostela, S.A (El Correo Gallego) 16.934,89 €

Editorial La Capital, S.L. (Ideal Gallego, diarios de Arousa e Ferrol) 9.790,48 €

La Opinión de A Coruña 8.467,45 €

Rías Baixas Comunicación (Atlántico Diario Grupo La Región) 3.704,51 €

Malia que en Galicia tanto a radio como a prensa dixital hai anos que teñen máis audiencia que unha prensa en papel el declive, Vicepresidencia e o resto de departamentos da Xunta acostuman a repartir os convenios só entre os xornais impresos, nun intento de influír na liña editorial dos principais grupos de comunicación.

A diferencia das subvencións normais, reguladas pola Lei de Subvencións, que están suxeitas a publicidade e concorrencia; o reparto dos convenios depende do criterio do mandatario de turno. Aproveitando esta vía legal, a Xunta ven subvencionando a dedo e aos xornais dende a era Fraga, bipartito incluído. Non hai outro sector no país que recibira de xeito tan recurrente tantas subvencións discrecionais.

A Lei especifica que non se poden firmar convenios con ánimo de lucro. É dicir, que os xornais deberían gastar todo o recibido en producir a información encargada por Vicepresidencia. O que é difícil de entender é que iso lle custe case 150.000 euros a La Voz e a penas 3.000 a Atlántico Diario. A escala de reparto coincide, máis ben. coa audiencia de cada medio. A máis audiencia, máis diñeiro por informar da Vicepresidencia.

Baixo que xustificación se reparten a dedo subvencións aos medios de comunciación? Isto é un dos puntos que debe figurar na memoria xustificativa de cada convenio que, segundo a Lei que regula o Rexistro de Convenios, debe ser pública en Internet.

Sen embargo, o Rexistro de Convenios non publicou información algunha sobre estas subvencións, a pesar de case todos os convenios foron firmados hai máis de seis meses, en decembro do ano pasado.

GC denunciou hai varias semanas que o Rexistro de Convenios deixara de publicar información. O último convenio publicado era de 2016. Dende aquela, o citado Rexistro publicou algúns acordos máis, pero segue sen actualizar a información dos asinados por Vicepresidencia, malia que o citado Rexistro depende, precisamente, da consellería de Alfonso Rueda.