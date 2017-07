O director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández Couto, insistiu en que en Galicia hai "un nivel de incumprimento moi grande" das normas que favorecen a prevención fronte aos incendios forestais e advertiu que a Xunta "denuncia" e "non mirará para outro lado". Con todo, suxeriu que entidades locais --deputacións e concellos-- non o fan, antes de pedir a implicación "de todos".

Fernández Couto Na súa Comparecencia En Comisión | Fonte: Europa Press

"Calquera galego ve que hai un nivel de incumprimento moi grande, o que significa que hai un nivel de concienciación moi baixo", lamentou Fernández Couto, nunha comparecencia parlamentaria na que defendeu o Plan de Prevención e Defensa de Incendios Forestais de Galicia (Pladiga), que os grupos da oposición (En Marea, PSdeG e BNG) reduciron a "un curta e pega" de anos anteriores.

Ante as críticas de portavoces da oposición, que censuraron que un responsable público diga publicamente que "non se cumpre a lei", replicou que non ten "moitas desculpas que dar" por pronunciarse deste xeito e preguntouse se o fai o responsable, por exemplo, do departamento de construción ante os "incumprimentos" en licenzas de obra.

Convencido de que preservar as franxas de seguridade limpas e respectar as distancias fixadas por lei para as plantacións resulta clave, defendeu que a Xunta "fai denuncias" e enviou unha mensaxe "moi clara" nos últimos días de que "non mirará cara a outro lado". Con todo, puxo en dúbida que as administracións locais fagan o mesmo.

"Eu vexo a deputacións moi activas á hora de cobrar as taxas en autorizacións de curta de madeira e demais, pero non coñezo ningunha denuncia por incumprimentos de especies en vías da súa titularidade. E non vexo moitas actuacións en concellos, nin dun lado nin doutro, en canto a casos de plantación irregular", contrapuxo.

Dito isto, remarcou que as responsabilidades locais son "moi importantes" e mostrouse convencido de que se todas as administracións e tamén os cidadáns se implican no "cumprimento" da lei desde os distintos niveis "as cousas cambiarían". Para iso, engadiu que a Xunta tamén se preocupa doutras dúas cuestións importantes como son a ordenación forestal e a das zonas de pastoreo extensivo.

CAMBIO DE MODELO E NON "BOTAR A RESPONSABILIDADE A OUTROS"

"Hai que mellorar entre todos", apelou o director xeral, mentres que o deputado do BNG Xosé Luís Rivas afeou ao PP que "acuñase un modelo forestal igual que en urbanismo, o do 'ti vai facendo'" e lembrou as axudas á plantación de eucaliptos nos anos 90 (cuxa incidencia posteriormente minimizou Fernández Couto).

"Esta permisividade é a que nos impide facer unha ordenación real e a que levou a unha situación caótica do monte", sentenciou o parlamentario nacionalista, quen censurou que a Xunta tente "botar a responsabilidade de todo a outros, aos concellos", antes de esixir medidas de "prevención real".

Tamén o parlamentario socialista José Antonio Quiroga advertiu que "non se lle pode cargar a responsabilidade de todo aos concellos". "Hai moitas leiras que xa non se sabe de quen son e se cadra o concello non ten capacidade. Igual fai falta máis transversalidade e que a Xunta actúe", esgrimiu.

Á marxe, sobre o contido do Pladiga, tanto Rivas como Quiroga, do mesmo xeito que a deputada de En Marea Paula Quinteiro, coincidiron en que, salvo algunhas alteracións puntuais, é "un curta e pega" do documento doutros anos. "Continuísmo de curta e pega, e falta de ambición", resumiu Quiroga.

Todos os portavoces da oposición denunciaron tamén "falta de transparencia" en canto aos datos sobre incendios, unha crítica que o director xeral rexeitou, á vez que aludía á gran vaga de incendios de 2006 e subliñaba que, co bipartito, a información "acabouse" cando esta se produciu.

Ademais de pedir "autocrítica", as forzas da oposición, con especial intensidade Quinteiro, incidiron na necesidade de cambiar o modelo e en focalizar o investimento, en palabras da parlamentaria de En Marea, nunha "auténtica" política forestal.

"CONTENCIÓN DE GASTO"

Á súa vez, Fernández Couto defendeu o "criterio de contención de gasto moi importante" que a Xunta aplica en materia de defensa contra incendios. "Estamos practicamente co investimento que había fai 10 ou 12 anos", subliñou, antes de puntualizar que se destina unha maior porcentaxe de recursos a actuacións de prevención e revalorización forestal que de extinción.

En concreto, precisou que o investimento total en accións preventivas, de extinción e valorización forestal ascende a 105 millóns de euros, dos que o 70 por cento destínase a accións directas preventivas e de revalorización forestal, e o 30 por cento restante a labores e gasto de extinción.

"Pode gustarnos ou non, pero ese é o dato", aseverou o director xeral, quen repasou os detalles do Pladiga, aprobado a pasada semana polo Consello da Xunta. Este documento reflicte que, xunto cunha trintena de medios aéreos --entre os propios da Xunta e os que proporciona o Estado-- e 360 motobombas, Galicia contará con 7.000 efectivos dispoñibles.

"A SITUACIÓN ESTÁ MOI LONXE DA DE PORTUGAL"

Fernández Couto tamén repasou os obxectivos do Pladiga e remarcou que o operativo que se pon en marcha está "axustado á idiosincrasia de Galicia". Así, remarcou que a comunidade chegou a acumular "a metade" dos incendios que se producían en España, aínda que o número agora reduciuse. Iso si, "a intencionalidade segue por encima da media".

Neste sentido, subliñou que o plan está deseñado para unha intensidade "media-alta" de incendios e defendeu a planificación, antes de remarcar, fronte ás advertencias da oposición en relación ao gran lume rexistrado recentemente no país veciño, que "a situación" en Galicia "está moi lonxe da de Portugal, este ano e calquera outro".

Pola súa banda, o deputado do PP José Balseiros Guinarte felicitou "á Xunta polo seu labor e chamou ao "diálogo" á oposición para "mellorar", á vez que lle pediu que non se limite a "culpar ao PP dos incendios". O parlamentario protagonizou un enfrontamento con Quinteiro, indignada tras acusala o popular de non ter "nin idea" de incendios.

O deputado retirou as súas palabras, pero non sen instar aos seus rivais a facer tamén "algo de autocrítica" pola súa propia actitude. "Aquí tivemos que aguantar que se nos chamase asasinos de mulleres", afeou.