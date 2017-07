Folga indefinida nos autobuses

Patronal e sindicatos do transporte de viaxeiros por estrada acordaron a constitución dunha mesa de traballo para tratar de desbloquear a negociación dos convenios, como así esixían os representantes dos traballadores e figuraba entre os puntos polos que convocaron a folga de autobuses desde o pasado 20 de xuño.

Piquete na deserta estación de autobuses de Santiago durante a folga do transporte | Fonte: CRTVG

Así, unha reunión este martes entre ambas as partes do sector que se prolongou durante algo menos de dúas horas no Consello Galego de Relacións Laborais concluíu cunha nova cita: para este xoves, ás 11,00 horas, na mesma sede, e co obxectivo de abordar a subida salarial dos empregados.

Previamente, este martes ás 17,00 horas, as federacións de empresarios manterán unha nova reunión coa Consellería de Infraestruturas e este mércores ás 11,00 horas a cita repetirase entre as centrais e o departamento de Ethel Vázquez, que este luns pecharon un acordo sobre a subrogación.

Ao lado da negociación colectiva, o portavoz da CIG Xesús Pastoriza destacou en declaracións a Europa Press que, como condición para unha eventual desconvocatoria de folga, os sindicatos esixirán "que estea pechado polo menos o aspecto laboral".

"A PATRONAL TENSE QUE MOLLAR"

Esixen, como mínimo, que se contemple a actualización do IPC dos últimos anos, pero aínda non pon números sobre a mesa porque "aínda hai que falalo".

Votación na asemblea de traballadores na estación de autobús de Santiago para prorrogar o paro de xeito indefinido | Fonte: CIG

No que respecta aos paros, cando se vive o quinto día de parálise nas estacións de autobús da comunidade, os traballadores apoiaron de feito ir á folga indefinida a partir do xoves que vén, día 13.

Pastoriza apuntou que a intención é "negociar todos os convenios a nivel galego", pero admitiu que aínda as partes non concretaron como se articulará isto, xa que os acordos teñen carácter provincial.

Ademais, sinalou que haberá que entrar a analizar a subrogación do emprego coas novas liñas, porque niso "tamén se ten que mollar a patronal".