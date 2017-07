A Consellería de Infraestruturas subliña que a cláusula de subrogación do emprego para o plan de transportes que a Xunta prevé implantar a partir de agosto "dá plenas garantías" aos traballadores.

Ethel Vázquez, co conselleiro de Fomento de Castela e León | Fonte: Europa Press

Sinalouno a través dun comunicado de prensa que acompaña ao documento, remitido aos medios de comunicación en plena quinta xornada de folga do sector, convocada polos sindicatos e que os traballadores apoiaron facer indefinida a partir do próximo xoves 13 de xullo.

As centrais convocaron os paros en principio para martes e mércores, de maneira indefinida, ante o temor de que o novo plan do Goberno galego supuxese unha perda de postos de traballo, e tamén polo bloqueo dos convenios por parte da patronal.

No que respecta ao primeiro apartado, pecharon este luns, tras case seis horas de reunión, un texto a modo de cláusula para o plan de reordenación do mapa de buses. O departamento que dirixe Ethel Vázquez reivindicou este martes que o mesmo "dá plenas garantías laborais aos traballadores das liñas renunciadas".

O CONTIDO DO TEXTO

Así as cousas, a cláusula de subrogación terá como consecuencia que, con cada proxecto de explotación, o contratista "deberá adscribir obrigatoriamente" unha determinada dotación de persoal de condución e acompañantes, que en calquera caso terá que supor manter os existentes anteriormente e coas mesmas condicións que tiñan.

Establece que é "responsabilidade dos empresarios afectados e dos participantes na licitación o cumprimento de todas as obrigacións legais aplicables para a subrogación dos traballadores e o cumprimento de todas as restantes obrigacións referir# a as mesmas".

Explicitamente recolle que o proxecto de explotación establecerá "a correlación en termos porcentuais entre este contrato e os anteriores", tendo en conta que "o presente contrato trae causa de diferentes contratos preexistentes que ven afectados total ou parcialmente polo novo servizo ou por varios dos novos servizos que se licitan conxuntamente".

E é que en marzo de 2016, o Tribunal Supremo anulou a prórroga das concesións de autobuses de liña regular que o Executivo autonómico impulsou en 2009.

Agora que debe volver adxudicar a maior parte das concesións, a administración autonómica pretende tamén reestruturar boa parte das liñas, cunha integración do transporte escolar no regular en zonas do rural onde o servizo é deficitario.

No seu catro folios, o documento pechado este luns entre administración e centrais implica unha obrigación de información sobre os traballadores adscritos ao servizo, de modo que "o contratista adxudicatario deberá presentar á administración, representantes legais dos traballadores e asociacións sindicais máis representativas o cadro de persoal que vai adscribir efectiavamente".

Prevé o mantemento do equilibrio financeiro do contrato respecto das condicións inicialmente pactadas ao afirmar que "os licitadores deberán ter en conta e valorar as consecuencias laborais de todo orde".

En supostos nos que o contratista se vexa obrigado a asumir persoal ou obrigacións laborais "por encima das previsións da súa oferta", ou cunhas condicións "máis gravosas", poderá solicitar da administración o "reequilibrio" económico "na medida en que sexa indispensable para manter a ecuación financeira tida en conta na oferta". Isto inclúe modificación de tarifas, redución de obrigacións de servizo e alteración da compensación, entre outras medidas.

Na nota, Infraestruturas reivindica que "se trata da primeira vez que os pregos dunha licitación establecen con tal grao de concreción as obrigacións das empresas adxudicatarias co mantemento dos traballadores e as súas condicións laborais".

Pola súa banda, os sindicatos anunciaron xa este luns que a folga se mantiña posto que ven "unha enorme lagoa" no que se refire a a viabilidade dos contratos, unha vez garantida a subrogación.