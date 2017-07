Máis de 1.200 centros galegos participaron este curso no Plan para a Convivencia e Mellora da Seguridade Escolar

Máis de 1.200 centros galegos e máis de 117.000 membros da comunidade escolar participaron este curso 2016-2017 no Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade Escolar, o que supón un incremento do 38% no número de beneficiarios e un 21% no número de centros respecto ao anterior período lectivo.

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, presidiu este martes na Coruña a última reunión da Comisión de Seguimento do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade Escolar correspondente ao presente curso académico, que abarca desde setembro de 2016 ata xuño de 2017.

Durante este curso 2016-2017, un total de 117.736 alumnos, pais, profesores e titores beneficiáronse das 2.916 actividades formativas que se impartiron en 1.230 centros escolares do catro provincias galegas que participaron no plan que persegue reforzar a educación, prevención e vixiancia nos centros escolares.

Con respecto ao curso anterior, estas cifras supoñen un incremento do 38% tanto no número de actividades formativas como no de beneficiarios das mesmas (o curso pasado realizáronse 2.104 actividades que tiveron 85.477 beneficiarios). Supón un incremento do 21% no número de centros (o curso pasado cubríronse 1.014 centros de toda Galicia).