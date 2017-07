Facenda destaca que o número de fogares que chega con dificultades a fin de mes é o máis baixo da serie histórica

A Consellería de Facenda destaca que o número de fogares que chega con dificultades a fin de mes é o máis baixo de toda a serie histórica, en relación á enquisa conxuntural do segundo trimestre que publica este martes o Instituto Galego de Estatística (IGE).

O IGE, segundo resalta a través dun comunicado de prensa o departamento da Xunta, "detecta unha mellora da situación económica dos fogares galegos e, ao mesmo tempo, un aumento da confianza dos consumidores".

En concreto, apunta que a cifra de fogares que chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes aumentou ata o 54,5% mentres que a daqueles con dificultade ou moita dificultade descendeu ao 45,5% (case a metade).

Do primeiro ao segundo trimestre, o descenso centrouse nos fogares que chegan con dificultade a fin de mes, que pasou dunha taxa do 41,77% a outra do 35,36%. No entanto, aqueles con moita dificultade seguen no 10,11%, igual que no período anterior e case seis décimas por encima en variación anual.

Facenda pon a énfase no número de fogares que chega con facilidade a fin de mes, que creceu en Galicia, segundo incide, "en máis de 10 puntos no último ano", e sitúa en 6,4 puntos o incremento en comparación co primeiro trimestre de 2017.

MELLORA A CONFIANZA

Ademais, valora que a enquisa "mostra tamén unha redución dos fogares que no segundo trimestre tomaron medidas para reducir gastos, aumentar ingresos ou afrontar pagos".

En canto á confianza, o indicador tamén alcanzou neste período "o mellor resultado de toda a serie histórica", ao situarse en -8,18, que supón unha mellora de "máis de 8 puntos" respecto ao mesmo trimestre de 2016 e un repunte de 1,4 puntos sobre o trimestre anterior.

"Esta mellora é consecuencia das mellores perspectivas que teñen os fogares galegos sobre a situación financeira persoal, sobre a situación económica de Galicia e sobre a evolución do desemprego nos próximos meses", conclúe a consellería.