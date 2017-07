Axentes da Garda Civil que estiveron en contacto co veciño de Moraña (Pontevedra) David Oubel, tras a morte das súas dúas fillas menores de idade en xullo de 2015, manifestaron que horas despois, o home "facía ata bromas" e, ao día seguinte, despois de que se lle negase tabaco nos calabozos de Pontevedra, preguntou "a quen tiña que matar para que lle desen un cigarro".

Así o trasladaron na primeira sesión do xuízo que arrincou este martes na Audiencia Provincial de Pontevedra, na que Oubel, que permaneceu cabizbajo durante a vista, recoñeceu o crime das pequenas e proclamou o seu arrepentimento. Tras el, compareceron un total de 10 testemuñas --entre eles catro axentes--, mentres que a defensa renunciou ao tres que propuxera.

O axente da Garda Civil que exerceu como secretario das dilixencias iniciais indicou que, despois de que recibise o alta hospitalaria --o home se autolesionó e foi dado de alta no hospital unhas horas despois-- e unha vez que se atopaba nos calabozos, o acusado manifestou que "dos calabozos sáese".

A iso, engadiu que ao día seguinte, cando lle leu os seus dereitos e informoulle dos delitos polos que estaba detido, "a súa única preocupación era que lle --desen-- un cigarro". Así, mantivo que cando se lle negou o tabaco dixo que "a quen tiña que matar para que lle desen un cigarro".

ACHADO DOS CORPOS

Este martes tamén compareceron a curmá do acusado e o esposo e o fillo desta, que foron os primeiros en chegar ao lugar e atoparon os cadáveres das pequenas. O tres coincidiron en que, despois de que a muller --que pediu declarar sentada por atoparse mal-- recibise unha carta de Oubel na que puña "a primeira parte está feita", alertáronse e saíron cara á casa do home en Moraña.

Unha vez na vivenda, tentaron abrir o portal pero a chave non entraba --o fillo apuntou que a fechadura podía ter pegamento-- e había un coche bloqueando a entrada, polo que tiveron que saltar o muro. Ademais, atoparon o mesmo impedimento na fechadura da porta da vivenda, polo que o mozo tirou a porta abaixo.

Entón subiron á planta superior, e acharon os corpos das nenas nas habitacións, unha máquina radial enchufada no corredor e situada xunto á nena maior, e a porta do baño pechada por dentro. Ante todo iso, e dando por morto ao acusado, procederon a chamar aos servizos de emerxencias, que acudiron pouco despois.

Cuestionados pola actitude do acusado, os familiares comentaron que cando empezou os trámites de separación da súa muller e nai das nenas "empezou a estar mal" e ía ao psicólogo, pero ultimamente só sufría "altibaixos". Ademais, os dous homes definiron a Oubel como un pai "normal", ao que a muller engadiu que a relación do pai coas súas fillas "era marabillosa".

DETENCIÓN

Os dous axentes do Seprona que foron os primeiros en acudir ao lugar despois de que tres familiares atopasen os corpos sen vida das nenas, explicaron que tiraron abaixo a porta do baño para chegar ata Oubel, que se encerrou no seu interior e estaba a sangrar dentro da bañeira.

Os efectivos inicialmente pensaron que falecera, pero cando un dos axentes levantoulle a man e gritoulle para ver se reaccionaba, o home díxolle: "Non me berres, que che escoito perfectamente". Tras iso, apuntaron que lle dixeron que quedaba detido, déronlle as primeiras curas e trasladáronlle a un hospital.

OUTRAS TESTEMUÑAS

O que era noivo de Oubel no momento en que ocorreron dos feitos --actualmente non manteñen ningunha relación-- tamén testificou este martes, cando recoñeceu que a situación anímica do home era "peor" tras o seu divorcio, pero "foi a mellor" desde que empezaron o seu noivado.

Segundo manifestou, el tamén recibiu unha carta de despedida do acusado, na que lle daba as grazas polo tempo que estiveran xuntos e propúñalle que quedase cos cans. Ademais, este martes tamén compareceu o médico que atendeu a Oubel despois de que se autolesionase, que dixo que estaba "tranquilo" e presentaba consciencia normal.

Finalmente, o dependente que lle vendeu ao acusado a radial que supostamente utilizou como arma, manifestou que se trataba dunha ferramenta de construción para cortar pedra, e que o home, que pediu "material de primeira calidade", tamén lle comprou cinta americana e pastillas para facer lume na cheminea.