Os dous acusados en Ourense por recepción e branqueo de diñeiro aseguran que non sabían que estaban a cometer un delito

As dúas persoas xulgadas este martes na Audiencia Provincial de Ourense acusadas de recibir nas súas contas bancarias un total de 21.256 euros de orixe descoñecida para transferilo a terceiros, recoñeceron os feitos e defenderon que non tiñan ningunha sospeita de estar a cometer un delito.

Os feitos tiveron lugar en xullo de 2012, cando ambos os acusados traballaron como axentes mercantís cunha empresa coa que contactaran a través de Internet, aínda que sen contrato laboral nin afiliación á Seguridade Social.

En ambos os casos relataron a mesma historia, a empresa transferíalles unhas cantidades para que as remitisen a terceiras persoas, a través dun locutorio ou de Western Union, en países do Leste de Europa. Eles cobrarían un soldo variable entre 1.000 e 2.000 euros, máis un 5% de comisión das cantidades transferidas.

Juan Carlos P.S. recoñeceu os feitos e explicou que "naqueles momentos non lle pareceu estraño" o traballo, nin "lle chamou a atención" o envío de 9.365 euros a Kiev (Ucraína) e a Polonia, porque traballara como intermediador inmobiliario e "é normal que haxa investimentos estranxeiras en España".

TRANSFERENCIAS A EUROPA DO LESTE

O home realizou catro transferencias, entre o catro e o cinco de xullo de 2012 a mulleres en Ucraína, a través de Western Union e dúas transferencias a mulleres en Polonia, a través dun locutorio.

Pola súa banda, Margarita H.H. explicou que atopara o traballo nun locutorio despois de que unha asistente social animásea a atopar emprego en Internet porque tiña que facerse cargo da súa neta e sobre a súa vivenda pesaba unha orde de desafiuzamento.

"Estaba contentísima. Francamente non sospeitei. De sabelo nin en soños métome", recoñeceu a acusada.

A muller, que se trasladou ao xuízo desde Francia, onde está a traballar na campaña da froita, transferiu 11.621 euros a nome de distintas mulleres en Kiev (Ucraína), en dous envíos a través de Western Union e outros dous desde un locutorio.

Na súa intervención explicou que non lle pareceu estraño que a contratasen a pesar de non ter estudos porque "lle dixeron que a ensinarían" e que comezou a temer que ocorrese algo estraño cando o seu contacto telefónico deixou de contestarlle tras tentar que lle pasase uns datos da empresa a unha funcionaria de Correos, durante un envío.

PENA DE TRES MESES PARA O ACUSADO

A Fiscalía e a acusación particular solicitaron para o acusado tres meses de prisión e unha multa de 5.000 euros; ademais de 9.600 euros en concepto de responsabilidade civil, que debe reintegrar á entidade crediticia por branqueo de capitais con imprudencia. Aplican a atenuante de dilacións indebidas polo atraso na celebración do xuízo.

A fiscal rebaixou de forma considerable a súa petición inicial de tres anos de prisión e unha multa de 20.000 euros, por considerar que non existe delito de estafa informática, xa que o acusado non interveu na retirada dos fondos das contas. A defensa de Juan Carlos P.S. aceptou a petición.

PETICIÓN DE ANO E MEDIO PARA A MULLER

Para a acusada Margarita H.H. a fiscalía tamén rebaixou a súa petición inicial, por considerar que non existe estafa informática e pediu ano e medio de prisión, unha multa de 25.000 euros e unha indemnización ao banco de 11.621 euros en concepto de responsabilidade civil.

Neste caso, non recoñece a atenuante por dilacións indebidas ao considerar que foi por culpa da acusada que "non foi localizada" polas autoridades xudiciais.

A fiscal considéraa responsable dun delito de branqueo de capitais con "imprudencia grave" e falta de "cautela" por non haberlle resultado "estraño" o soldo que lle ofrecían por un traballo "como axente mercantil a pesar de ter só estudos de primaria"

A defensa solicitou a libre absolución do seu cliente porque "non sabía" que o diñeiro que transfería "fora subtraído" e porque debido á situación familiar e económica "dura" que vivía neses momentos, e que finalmente provocaron o desafiuzamento do seu fogar, "non tivo capacidade para analizar a situación".

Así, incidiu en que a muller "tamén é unha vítima" que "non desconfiou" a páxina na que se atopaban os datos da suposta empresa porque "contaba co logo do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e co selo da bandeira da Unión Europea".