Máis de 20.000 persoas asistiron aos concertos que se celebraron durante a pasada semana na Praza Maior de Ourense con motivo das festas. Así o confirmou este martes o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, tras realizar un "balance máis que positivo" dos festexos, en compañía da concelleira de Cultura, Belén Iglesias.

A Concellaría de Cultura fixo públicos os datos oficiais de asistencia ás actividades programadas durante as Festas do Corpus 2017, na que o epicentro volveu ser a Praza Maior, onde máis de 20.000 espectadores acudiron a algún dos concertos programados polo Concello.

Os datos manexados por Cultura tamén apuntan a que 45.000 persoas participaron nas actividades programadas na Praza do Bispo Cesáreo (con concertos e degustacións gastronómicas a través do Street Food); 10.000 asistiron á tradicional Batalla de Flores e "máis de 6.000" presenciaron os espectáculos teatrais na Alameda.

Para o alcalde, Jesús Vázquez, os ourensáns "responderon" a unha programación que "trataba de conxugar diferentes sensibilidades" a través de "unha variada selección de propostas musicais".

Desde Cultura confirmouse que o concerto que contou con maior número de público foi o de Iván Ferreiro, "con 3.566 espectadores en hora punta".

Trátase dunha cifra á baixa, xa que o propio alcalde sinalou que aos datos dos concertos da Praza Maior "habería que sumarlles unha renovación do 25% de público cada hora".

PREFERENCIAS DOS OURENSÁNS

Os números manexados por Cultura revelan que os concertos máis multitudinarios foron os da Idade de Ouro do Pop Español (3.566 espectadores), Los Diablos (2.293), Burning (2.208), Carlos Jean (1.900) e León Benavente (1.083).

No Xardín do Posío, o concerto do grupo Sweet California contou coa asistencia de 2.000 espectadores, e o tradicional Ourense Dance reuniu a 1.500 seguidores da música electrónica.

Desde o Concello tamén se destacaron as cifras alcanzadas por eventos como o Enofestival (400 entradas nos seus primeiros 20 minutos de venda), os concertos da Praza de San Martín (cunha media de 500 asistentes por actuación), os da Praza do Hierro (300 de media) e as orquestras na rúa Progreso (5.000).

Jesus Vázquez resaltou a satisfacción dos participantes no Street Foud, que este ano contou coa presenza de 38 expositores. Desta cifra, 18 eran food trucks de Galicia, Madrid e Euskadi e o resto (20) tendas de emprendedores de arte, moda e novas tendencias.

Para o edil esta última actividade supuxo "gañar un espazo de máis de 2.000 metros cadrados para as festas", nunha contorna moi próxima á Praza Maior e á zona vella no que se concentraban a maioría das actividades festivas.