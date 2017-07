Galicia é a segunda comunidade con maior superávit comercial no primeiro cuadrimestre do ano

Galicia sitúase como a segunda autonomía con maior beneficio comercial no primeiro cuadrimestre do ano, segundo datos do informe de comercio exterior que publica cada mes a Dirección Territorial de Comercio e ICEX en Galicia, dependente do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade.

Colectores Maersk porto de Vigo | Fonte: Europa Press

De acordo con este estudo, as exportacións galegas superan nun 23,7% ás importacións, o que xera uns beneficios de 1.349 millóns de euros.

A comunidade galega sitúase así na segunda posición, por diante doutras como Madrid, Cataluña e Andalucía, e está por encima dela unicamente a Comunidade Valenciana.

Estas cifras débense, segundo recolle o informe, ás balanzas comerciais que presentan as manufacturas de consumo e os bens de equipo.

SECTORES, PROVINCIAS E DESTINOS

En canto á exportación, os sectores máis importantes son as manufacturas de consumo, entre as cales destaca a confección téxtil, que representa o 27% das vendas galegas fose. Tamén sobresaen o sector do automóbil, os bens de equipo e a alimentación, con especial protagonismo do sector pesqueiro.

O comercio exterior galego segue concentrándose nas provincias da Coruña e Pontevedra, co 48,05% e o 44,44% do total, respectivamente. Ourense e Lugo rexistran, pola súa banda, o 3,92% e o 3,59%.

O catro provincias experimentan resultados positivos tanto na contía do superávit --destaca A Coruña con 1.010,9 millóns--, como en evolución interanual do mesmo --tamén crece A Coruña "a un ritmo moi forte" do 20,93%--.

O principal destino das exportacións de Galicia continúa sendo a Unión Europea, que supón un 72,75% do total. Con todo, o último ano aumentaron as dirixidas a outras rexións como Iberoamérica e África.