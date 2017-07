O fiscal Alejandro Pazos manifestou que o que o parricida de Moraña (Pontevedra) recoñecese este martes a súa autoría na morte das súas dúas fillas en xullo de 2015 non afecta "en nada" a súa petición da pena de prisión permanente revisable e só "pode influír á hora de formar convicción no xurado" sobre este crime que definiu como "pasional" e "calculado".

Así, en resposta a preguntas dos medios de comunicación á saída da Audiencia Provincial de Pontevedra, tras concluír a primeira sesión do xuízo, o fiscal comentou que o recoñecemento dos feitos é simplemente "un elemento máis" a valorar polos membros do xurado.

"Non vou anticipar o veredicto do xurado, pero o que é certo é que cando alguén asume os feitos dunha maneira tan palmaria, loxicamente o veredicto está bastante condicionado", admitiu, aínda que remarcou que o xurado ten en todo caso que valorar todas as probas e chegar a unha conclusión con fundamento nesas probas.

Antes de que arrincase o xuízo, o representante do Ministerio Público xa sostivera que "hai suficientes probas como para condenar --ao acusado-- sen que recoñeza os feitos", e trasladou que aspira a que o home reciba unha pena "proporcionada á gravidade dos feitos".

CRIME "PASIONAL E CALCULADO"

Durante o xuízo, na súa exposición de cuestións previas o fiscal mantivo que este é un crime "pasional", alevoso e "calculado", pois precisou de "preparación" para darlle fármacos ás nenas para que "as súas condicións estivesen mermadas" e suprimir a súa posibilidade de defensa, e tivo que comprar a arma homicida "un día ou dous antes".

Trátase duns actos que o fiscal sostivo que o home realizou sen estar afectado por ningunha enfermidade que nublase "a súa capacidade de xuízo". Así, asegurou que, a pesar de que tras separarse da súa muller recibiu tratamento psicolóxico, non padece "enfermidade mental de relevancia" e o seu estado psicolóxico e físico é "relativamente normal, salvo pola súa frialdade".

FEITOS AXUIZADOS

A Fiscalía sostén que o 31 de xullo de 2015 o acusado estaba na súa casa en Moraña coas súas dúas fillas de 4 e 9 anos de idade, pasando o período de visitas de vacacións, cando, "con evidente ánimo de acabar coa súa vida e coa finalidade de evitar calquera posibilidade de defensa ou fuxida das menores", fíxolles inxerir fármacos antes de asasinalas cunha serra eléctrica e un coitelo.

Posteriormente, o pai se autolesionó e foi trasladado a un centro hospitalario, onde foi dado de alta unhas horas despois. Ao día seguinte, día 1 de agosto, o Xulgado Mixto número 1 de Caldas decretou o ingreso en prisión provisional, comunicada e sen fianza para o home.