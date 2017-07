Pilar Cancela avoga por tender pontes con En Marea, aínda que matiza que non a calquera prezo

Pilar Cancela, presidenta da xestora do partido socialista en Galicia, defendeu a necesidade de tender pontes con En Marea para buscar unha alternativa ao PP. Aínda que a presidenta da xestora afirmou que teñen "a obrigación de seguir tentando sempre poder buscar gobernos alternativos ao Partido Popular", matizou que "non a calquera prezo e de calquera forma".

Cancela recoñeceu que o entendemento "non é fácil" porque disputan o mesmo espazo político, pero avogou pola confluencia, porque "cando a esquerda non tende pontes sae reforzada a dereita".

Para a presidenta da xestora do PSdeG, En Marea é un conxunto de "forzas políticas complexas" o que fai que moitas veces resulte "moi complicado poder articular un proxecto político ou poder falar".

Ademais, Cancela remarcou que para chegar a consensos "teñen que querer as dúas partes" e, na súa opinión, "ás veces percíbese moita desconfianza sobre as achegas do PSOE". En todo caso, entende a presidenta da xestora que é unha cuestión de "encaixe e confianza, que debe ser mutua".

En referencia á situación interna de En Marea, Cancela comentou que é "complexa" e advertiu que esta situación xera certa dificultade á hora de chegar a acordos. Con todo, reiterou a vontade de traballar para sacar adiante políticas de esquerda.

Sobre as dificultades para chegar a acordos, Pilar Cancela comentou que "aínda que a diferenza ideolóxica é moito máis grande" co líder de Ciudadanos, Albert Rivera, é máis fácil chegar a puntos de encontro que con Pablo Iglesias. En todo caso, a presidenta da xestora manifestou que percibe "unha actitude máis moderada en Pablo Iglesias da que tivo noutro momento".