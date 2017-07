O TS condena a pagar 700.000 euros á promotora do concerto de Springsteen en Santiago no que se superou a capacidade

O Tribunal Supremo confirmou a multa de 700.000 euros aos que deberá facer fronte a promotora que organizou o concerto de Bruce Springsteen celebrado o 2 de agosto de 2009 en Santiago de Compostela, no que houbo un exceso de público, superando a capacidade máxima. Considera que a rebaixa da multa inicial de 2,4 millóns de euros que fixo no seu día o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é proporcional ao número de afectados.

O alto tribunal desestimou o recurso presentado pola promotora Big Tours contra a sentenza imposta polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSJG) do 14 de xullo de 2014 na que condenaba á empresa a pagar a metade da sanción inicial de 2.400.000 euros imposta en 2011 pola Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia.

Segundo consta nos feitos probados, a promotora solicitou ao Concello de Santiago de Compostela vendeu un total de 37.539 entradas, cun prezo de 65 euros cada unha, solicitando anteriormente unha ampliación da capacidade. O día do espectáculo de Springsteen superouse, de tal modo que houbo unha avalancha de persoas, ao non poder acceder adecuadamente ao recinto.

A sentenza do TSJG, que asume o Supremo, relata que a Policía Nacional insistiu en varias ocasións de que abrisen as portas, mesmo media hora antes do previsto, pola aglomeración de xente para evitar altercados. POla contra, a empresa demandada decidiu pospor a apertura 30 minutos ao establecido porque os operarios estaban a revisar as estruturas do escenario e por tanto preferían "ter un problema de orde pública que de mortos por un desprendemento".

DESBORDOU A SEGURIDADE

Debido a que o aforamento estaba "cheo" moitos dos asistentes desprazáronse de zona do recinto --neste caso da VIP-B á VIP-A-- sobrecargando o peso doutras e "xerándose con iso unha situación de risco", xa que se provocou unha avalancha "desbordando o servizo do Corpo Nacional de Policía e da seguridade privada".

Doutra banda, os informes policiais afirman que houbo un exceso do aforamento limitado e que foi a empresa organizadora do concerto a que rompeu o valo da zona onde se produciu a avalancha sen informar o xefe do dispositivo de seguridade para de facilitar desde ese lugar a visión do espectáculo e evitar as consecuencias que finalmente houbo.

Big Tours defende que a multa imposta é desproporcional --aínda que posteriormente foi reducida--, porque se calculou "sen comprobación algunha" que os prexudicados son 5.000 persoas, incluíndo aos que viron o concerto desde unha ladeira, moitos deles sen entrada.

"Tales valoracións non poden ser cualificadas de arbitrarias ou baseados en erro manifesto, por moito que a recorrente non as comparta", di o Tribunal Supremo, ao mesmo tempo que considera que a redución da multa cumpre o principio de proporcionalidade a consencuencia desta estimación.

O Supremo tampouco dá a razón á promotora que di non só non se infrinxiu a lei senón que non garda ningún a relación co caso. O TSJG concluíu que o servizo contratado non foi prestado nas condicións pactadas, ademais de que "ún número importante de consumidores" non puideron acceder ao recinto, vulnerándose a Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.