Representantes da multinacional Shangai Fisheries General Corporation Group confirmou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o seu interese en abrir canles "estables" de exportación de produtos galegos de calidade ao mercado chinés, especialmente no sector agroalimentario.

Reunión de Feijóo con directivos de Xangai Fisheries | Fonte: Europa Press

Así o trasladou, en declaracións aos medios, o presidente da multinacional, Pu Shao Hua, tras o encontro que mantivo este martes en Santiago co titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o conselleiro de Economía, Francisco Conde, e no que participaron tamén outros directivos.

"Moi contento" de visitar Galicia, tras a viaxe que o propio Feijóo realizou a China recentemente, Pu Shao Hua explicou que o encontro serviu para "profundar" nas posibles "colaboracións" con Galicia.

En especial, o grupo chinés, cunha facturación anual de máis de 900 millóns de euros e presenza en 40 países, ten interese en explorar as posibilidades que ofrecen o sector lácteo e o vitivínicola. De feito, preguntado acerca de se xa visitaron algunha empresa destes ámbitos, o directivo sinalou que na pasada xornada desprazáronse "a unha adega".

"Aínda que aínda é moi preliminar", puntualizou, antes de manifestar o seu desexo de traballar coa Xunta "paso a paso" para asentar canles de exportación no ámbito agroalimentario. Non en balde, destacou que os consumidores chineses apostan por "produtos de alta calidade" no sector da agroalimentación.

MELLORAR ALBO

Shangai Fisheries confirmou tamén o seu interese por "seguir mellorando" a conserveira viguesa Albo, da que este grupo é propietario.

En concreto, expón traballar en dúas liñas: reforzando a vocación internacional das súas conservas e "optimizar" os procesos mediante a innovación, aplicando as técnicas das industrias 4.0. "Todos saímos beneficiados desa liña de innovación que lidera a Xunta", subliñou.

"CONSOLIDAR O INVESTIMENTO"

Conde salientou que o presidente de Shangai Fisheries tivo ocasión de trasladar a Feijóo non só "o obxectivo de consolidar" o seu investimento en Galicia, senón tamén de traballar "a medio e longo prazo en novos investimentos", sobre todo ligadas a procesos de innovación e á mellora da competitividade e á diferenciación de produtos por parte de Albo.

Tras Shangai Fisheries outras empresas chinesas de referencia a nivel internacional visitarán Galicia. No ámbito da alimentación, espéranse as visitas de JD.com, a segunda plataforma de comercio electrónico máis grande do país, e Cofco, a terceira maior compañía agroalimentaria no mundo.

No da automoción, comprometeuse a visitar Galicia o grupo Citic, o xigante metalúrxico que xa é propietario de Censa, ademais de varios empresarios chineses que queren coñecer de primeira man o CTAG e as empresas auxiliares. Por último, interesouse no potencial turístico de Galicia Ctrip, a principal axencia de viaxes en liña de China.

Estas visitas prodúcense tras a viaxe institucional de Feijóo a China, unha expedición na que tamén participaron unha trintena de empresas galegas, entre firmas do sector alimentario, clústers e organismos sectoriais como Clusaga, Anfaco ou Conxemar.