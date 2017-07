Como resposta ante as últimas noticias sobre a Cidade Infantil Príncipe Felipe e ás versións "distorsionadas" que se deron desde o Partido Popular, o sindicato Comisións Obreiras e mesmo do PSOE local de Pontevedra, o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, compareceu en rolda de prensa para asegurar que "non hai ningunha discusión sobre o seu futuro nin sobre a súa viabilidade".

Leste mesmo martes, o Partido Popular denunciou a intención do goberno provincial de non renovar o convenio coa Xunta polo que se derivan a menores a este centro o que, ao seu xuízo, supón "o principio do fin" de Príncipe Felipe.

Ademais consideran que esta decisión "non é casualidade" e que xa estaba "premeditada", e por iso a presidenta da Deputación, Carmela Silva expuxo a transferencia do centro na reunión co presidente da Xunta fai catro meses facendo "un paripé" e "sen achegar datos".

A portavoz popular, Nidia Arévalo, afirmou que cando o Partido Socialista e o BNG toman estas decisións "non están a pensar nos 75 menores que están en situación de risco ou de desprotección e que con esta decisión quedan sen fogar, e tampouco nas preto de 100 persoas que perderían o seu traballo".

Finalmente o PP provincial pediu ao goberno de Carmela Silva que ofreza "explicacións ás familias, aos traballadores e ao resto da provincia", porque están "a liquidar" un alicerce fundamental da Deputación.

EXPLICACIÓNS DA DEPUTACIÓN

Acompañado da deputada delegada, Eva Villaverde, e do director deste Centro, José Ramón Couto Fariña, o vicepresidente provincial lamentou esta comparecencia lembrando que se trata de "temas moi sensibles que se deben resolver por vías moi discretas".

O Príncipe Felipe é un centro aberto de acollida de menores con dificultades familiares ou en risco de exclusión, "como non hai ningún en todo o Estado", está situado en Pontevedra e ocupa unha superficie de 118.000 metros cadrados. Alí traballan 229 persoas e ten a 210 menores en acollida, dos que unha terceira parte foron enviados pola Xunta. "A Deputación sempre sentiu orgullosa deste centro", explicou, e dos seus traballadores "aos que habería que facer un monumento".

O "problema" está en que a Xunta, ademais dos nenos que ten no centro, "mete a mozos con problemáticas específicas: perigosos, conflitivos, pronto delincuentes" e o que sucede, segundo indicou César Mosquera, é que "agriden ao persoal que hai alí, escapan do centro cando lles parece ben, hai roubos en Pontevedra por parte destes mozos e, o que é máis grave, teñen aterrorizados aos outros 200 nenos que hai alí".

SITUACIÓN "INSUSTENTABLE"

En reiteradas ocasións, con leste e co anterior goberno, a Deputación trasladou á Xunta que "a situación é radicalmente insustentable", obtendo "a calada por resposta". "e seguen mandando e cada vez máis rapaces deste tipo", lamentou.

"Nós queremos acoller a todos os menores que ten a Xunta e máis, non temos ningún problema, pero por favor non nos esnaquice o centro porque iso que se fala agora de bulling é un chiste en comparación co que sucede alí", dixo Mosquera.

O vicepresidente provincial chegou a afirmar que no Centro penal da Lama "hai menos incidencias que no Príncipe Felipe", coa diferenza de que "aquí non hai ningún recurso para controlar a eses rapaces nin pode habelo porque non é a súa vocación".

Mosquera desvelou que ofreceron á Xunta un dos edificios da Cidade Infantil para que habilite no un centro especial para estes mozos.

As esixencias da Deputación para o centro son dous: que os informes dos traballadores de Príncipe Felipe sexan vinculantes, e cando establezan que non se debe aceptar un menor, este non pode ser remitido desde a Xunta; ou ben que a Xunta cre unha unidade específica propia para o tratamento destas condutas no recinto.