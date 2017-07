A Xunta investirá na Catedral de Mondoñedo (Lugo) máis dun millón entre 2017 e 2018

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, participou este martes en Mondoñedo (Lugo) nos actos conmemorativos do segundo aniversario da declaración dos Camiños do Norte como Patrimonio Universal da UNESCO.

Durante o acto, o titular de Cultura fixo fincapé na importancia da incorporación da Catedral de Mondoñedo á Lista do Patrimonio Mundial, "ao considerala como ben inmoble integrante do territorio do Camiño de Santiago", e referiuse ao compromiso da Xunta en salvagárdaa deste ben.

En concreto, o conselleiro explicou que o seu departamento previu investir entre leste e o próximo ano máis dun millón de euros no conxunto catedralicio, despois de realizarse xa todos os estudos previos para determinar as problemáticas patrimoniais do ben.

Finalmente, Rodríguez apuntou que, "aínda que a Catedral é o eixo que vertebra a fisionomía desta vila", a consellería colabora en "outras actuacións que contribuirán a mellorar a atracción cultural que Mondoñedo esperta" e referiuse, en concreto, a dous proxectos de futuro como son a musealización da casa natal de Álvaro Cunqueiro e as actuacións no xacemento arqueolóxico dos Castros.