Masas de aire procedentes do norte de África fixeron de xuño un mes moi cálido en Galicia

As masas de aire cálido procedentes do Norte de África provocaron que o mes de xuño considerásese un mes moi cálido en Galicia, segundo recolle o resumo o Informe climatolóxico deste mes elaborado por Meteogalicia.

O sexto mes do ano quedou caracterizado por unha banda central na que as altas presións achegaron estabilidade, deixando ceos despexados, e -xunto coas masas de aire cálido procedente do norte de África- temperaturas moi elevadas. En resumo, estes episodios foron os responsables de que se teña que considerar un mes como "moi cálido".

A xornada máis calorosa da primeira quincena foi a do 12, con moitos lugares por encima dos 30 graos. Con todo, o día de máis choiva foi o 13, cando a entrada de aire frío en altura combinado co aire cálido en superficie deixou chuvascos na primeira metade do día, principalmente na metade sur, moitos deles de carácter treboento, rexistrándose máis de 3.000 raios nesta xornada.

Así mesmo, a partir do día 16, as altas presións situáronse ao norte da península Ibérica e chegou con moita facilidade unha masa de aire de orixe africana a Galicia.

As temperaturas foron xa moi elevadas nese día 16, pero os rexistros históricos chegaban nas xornadas do 17 e 18 cando se superaron con facilidade os 35ºC en moitos puntos de Galicia e os 40ºC en comarcas como o Miño de Ourense, Valdeorras, Monterrei ou o sur de Lugo. Tamén nesas xornadas as mínimas estiveron en moitos puntos por encima dos 20ºC, ocasionando noites tropicais.

Pola contra, o últimos catro días do mes quedaron caracterizados por un cambio radical nas condicións atmosféricas xa que a chegada dunha borrasca achegou inestabilidade.

En relación coas precipitacións, as choivas do catro últimos días, xunto con algúns episodios treboentos de principios e mediados do mes, foron capaces de acumular cantidades suficientes para achegarse ou mesmo superar a media climática. A choiva media no mes de xuño foi de 48 litros por metro cadrado.