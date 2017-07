Hacienda devolve aos contribuíntes galegos máis de 365 millóns da declaración da renda de 2016

Hacienda devolveu a 724.460 contribuíntes galegos case 365,4 millóns de euros correspondentes á declaración da renda do pasado exercicio 2016, un 8,4% máis que o ano pasado.

A Agencia Tributaria publicou os datos das comunidades autónomas e provincias da campaña da renda de 2016 tras o peche do ciclo. No conxunto de España, devolvéronse máis de 6.800 millóns de euros a 11 millóns de contribuíntes, un 79% do solicitado.

Respecto das devolucións en Galicia, presentáronse un total de 897.694 solicitudes, das que se pagaron 724.460, o que supón o 80,7% das peticións.

En canto ao número de declaracións rexistradas este ano, a cifra ascende a 1.261.311, un 4,38% máis que no exercicio anterior.

DATOS POR DELEGACIÓNS

Do cinco delegacións da Agencia Tributaria en Galicia, a da Coruña é a que máis declaracións da renda rexistrou en 2016, 536.572 en total, un 5 por cento máis que o ano anterior.

En canto ás devolucións, é en Lugo onde máis se pagaron, un 81,68 por cento das solicitudes. Séguenlle de preto Ourense, Vigo, A Coruña e en último lugar Pontevedra, onde a pesar de ser a delegación con menor porcentaxe, a cifra ascende a 140.842 solicitudes de devolución, o 79,9%.

CRECEN AS DECLARACIÓNS POR INTERNET

No conxunto de España, a Agencia Tributaria cifrou o número de prestacións presentadas por Internet no 88%, 34 puntos máis que fai seis anos.

Coa implantación de 'Renda Web' e a posta en marcha do servizo RENO, coa que se pode obter o borrador por Internet, acelerou o proceso de devolucións. A Agencia Tributaria destaca que estas ferramentas na rede permiten aos contribuíntes axilizar os trámites de presentación e por conseguinte, de devolución.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

No conxunto estatal, por comunidades autónomas, Hacienda devolveu un maior importe en comparación á campaña do ano pasado en dez autonomías.

En concreto, 1.122,6 millóns (+5,1%) en Andalucía; 145,8 millóns (3,7%) en Illas Baleares; 1.190 millóns (+0,93%) en Cataluña; 118,1 millóns (+0,07%) en Estremadura; 395,3 millóns (+8,4%) en Galicia; 201,6 millóns (+1,7%) en Murcia; 326.000 euros (+9,7%) en Navarra; 48,9 millóns (+2%) na Rioxa, e 644,5 millóns (+0,8%) na Comunidade Valenciana.

Pola contra, no resto de comunidades diminuíu o importe das devolucións pagas, con 216,9 millóns (-2,3%) en Aragón; 198,9 millóns (-5%) en Asturias; 292,3 millóns en Canarias (-0,3%); 102,9 millóns en Cantabria (-5,3%); 312,1 millóns (-0,43%) en Castela-A Mancha; 456,8 millóns (-0,05%) en Castela e León; 1.370,2 millóns en Madrid (-1,7%) e 746.000 euros (-4,6%) en País Vasco, que do mesmo xeito que no caso de Navarra conta coa súa propia Facenda.

En canto ao número de declaracións presentadas, só diminuíu en Asturias, cun descenso do 0,33% respecto da campaña de 2015, mentres que aumentou no resto de comunidades: Andalucía (+3,46%), Aragón (+0,33%), Illas Baleares (+3,5%), Canarias (+3%), Cantabria (+0,7%), Castela-A Mancha (+0,8%), Castela e León (+0,9%), Cataluña (+2,45%), Estremadura (+0,02%), Galicia (+4,38%), Madrid (+2,95%), Murcia (+1,58%), Navarra (+17,3%), País Vasco (+9,6%), A Rioxa (+0,99%) e Comunidade Valenciana (+1,95%).