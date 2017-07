A galega Alba Díaz representará a Galicia na XXXII edición dos Premios Nacionais de Moda

.

A deseñadora, admiradora de Ágatha Ruiz da Prada e María Escoté, presentará unha colección inspirada no momento no que florecen os campos, máis concretamente na margarida, flor típica da primavera.

De deseños moi coloridos e mesturas atrevidas de extravagantes e esaxeradas formas, incorpora elementos non tecidos nas pezas, realizados de forma artesanal ou manipulados persoalmente, como o polipiel de tapicería para realizar as margaridas recortadas a man.

A colección componse principalmente de dous tecidos: o mikado, que lembra os prados cando están a piques de florecer na primavera, e o crep.

Os Premios Nacionais á Moda para Novos Deseñadores foron creados hai agora 31 anos pola Asociación de Mozos Deseñadores Españois (ANDE), asociación sen ánimo de lucro, cuxo obxectivo é a divulgación e promoción do traballo dos talentos emerxentes da moda do noso país.

O seu XXXII edición estará presentada pola actriz Natalia Pallás no Teatro Cervantes de Alcalá de Henares nunha gala na que cada participante exhibirá as súas propostas máis transgresoras e creativas, xa que a intención destes premios é fomentar a visión particular que teñen os mozos da cultura e o bo vestir.