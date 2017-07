Os traballadores do metal da Coruña secundan de forma unánime ampliar a folga aos días 13, 20 e 27 de xullo

Os traballadores do sector de siderometalurgia da provincia da Coruña secundaron "masivamente" unha nova xornada de folga que volveu pechar as grandes empresas de maquinaria pesada, taller e reparación.

Ademais, nas distintas comarcas celebráronse asembleas nas que, de forma unánime, acordouse a convocatoria de tres novas xornadas de folga, que ademais da deste mércores, serán os próximos xoves día 13, 20 e 27 de xullo.

Os piquetes atoparon máis empresas pechadas porque houbo aínda máis traballadores que secundaron a folga este martes, segundo o secretario comarcal de CIG-Industria da Coruña, Eduardo Caamaño, quen valorou a mobilización na comarca.

Así, as empresas nas que xa houbera nas dúas xornadas anteriores un paro "total", como Celsa Atlantic, Huerta Coslada, Metalúrxica Galega e Elaborados Metálicos Emesa, hai que engadir, segundo indica, outras do polígono de Bergondo, onde desprazouse o piquete conseguindo peches tamén en Equipos Lagos, Inturasa, Mabesoa e Russula, entre outras.

A CORUÑA

CIG-Industria da Coruña ten coñecemento e mesmo denunciou ante da Inspección de Traballo cambios de xornada laboral nalgunhas empresas para comezar a actividade antes e que a entrada do persoal non coincida cos piquetes.

Caamaño denunciou que mesmo houbo despedimentos noutra empresa e que se está exercendo "unha enorme presión" sobre os persoais. "Cando convocamos asembleas, despois veñen os empresarios para tentar que a xente non secunde a folga", asegurou.

Con todo, o secretario comarcal destacou que grazas á presión da folga "conseguiuse que a patronal virase un pouco". Un inicio de "tímido diálogo" que ao seu entender responde a que "están nerviosos".

Lembrou que o Consello Galego de Relacións Laborais está a tentar que se chegue a un acordo aínda que "hai moito impedimento", porque dos 20 puntos que figuran na plataforma reivindicativa da parte social "non había acordo en ningún" o que obrigou a comezar de cero.

FERROL

Na comarca de Ferrol, a folga tamén foi un éxito, segundo resaltou o secretario comarcal de CIG-Industria, Vicente Vidal, quen sinalou que, do mesmo xeito que nas xornadas anteriores, o paro foi "total" nas auxiliares do naval e no resto das empresas e concesionarios.

"Peches para os que non se precisou sequera a presenza do piquete que se trasladou a Megasa, onde chegaron a reunirse máis de 200 traballadores", subliñou.

Segundo explica, a mobilización centrouse precisamente nesta empresa, "porque ten a máis de 300 traballadores da industria auxiliar traballando durante 15 ou 20 días". "Tratábase de conseguir que nin eles nin os camións que pretendían acceder ás instalacións entrasen. Un obxectivo que se conseguiu sen problema", reivindicou.

Este secretario comarcal, a través da mesma nota, valorou tamén a unanimidade dos traballadores na asemblea na que se acordou estender as xornadas de folga ao resto dos xoves que quedan de mes de xullo, "porque a patronal segue pechada a negociar cuestións que para o sector son esenciais como a da subrogación, a das mutuas ou a da industria auxiliar".

Vidal fixo fincapé sobre todo na cuestión da industria auxiliar --"da que non queren nin falar"--, pola súa "especial relevancia" na comarca de Ferrol.

Lembrou que nos picos de traballo hai "máis traballadores das auxiliares afectados que fose" e asegurou que por iso, para a CIG "é básico, para que as empresas da comarca e as empresas galegas en particular poidan competir en igualdade de condicións respecto das de fóra". "É o único que temos para poder obrigar a Navantia a cumprir as condicións: que figure todo no convenio", incidiu.

Fronte a isto, contrapuxo que "o único que propuxo a patronal" foi constituír unha mesa negociadora permanente para os acordos do naval que, ao seu xuízo, "só serve para que acabar reuníndose sete veces sen conseguir despois ningún compromiso". "Por iso queremos tratar ese tres puntos, que son para nós inamovibles e que figuren en convenio", remachou.

Segundo fontes consultadas por Europa Press, rexistrouse algunha pequena incidencia no polígono de Río do Pozo, en Narón, nas instalacións do grupo Inditex.

Para este mércores está convocada unha manifestación en Ferrol. Ás 10,30 horas sairán os traballadores de Navantia, que se dirixirán ata a Praza de España, onde se reunirán co resto de traballadores para saír conxuntamente pola estrada de Castela, cruzar despois pola ponte das Pías, baixar pola Gándara e regresar de novo polo mesmo percorrido.

COMPOSTELA

O paro, segundo expón a central nacionalista, tamén foi "total" en Compostela, onde xa nas xornadas anteriores os peches foron moi maioritarios, aínda que houbo algunhas empresas que pecharan despois de que o piquete pasase a informar.

De novo, tal e como explicou o secretario de CIG-Industria da comarca, Benedicto Blanco, amenceron pechadas todas as grandes empresas como Castrosua, Kia, Noya Móbil e Arteal, e xunto a elas concesionarios e talleres.

A asemblea nesta zona celebrouse no polígono do Tambre, onde houbo unha valoración do "seguimento practicamente total" que animou aos traballadores a apoiar, de forma unánime, a convocatoria do tres novas xornadas de folga para os próximos xoves.