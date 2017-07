Os sindicatos galegos alertaron este martes, tras a publicación dos datos do paro polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), da "extrema precariedade" que se esconde na "aparente" recuperación do emprego durante o pasado mes de xuño en Galicia.

De acordo a eles, o paro reduciuse nun total de 9.973 persoas a respecto de maio (17.655 persoas menos con respecto ao mesmo mes do 2016), o que supón un 5% menos, coa firma de 103.613 contratos. Os servizos e a construción son os primeiros sectores en ver a melloría, cun total de 6.740 novos traballadores no primeiro; e 1.191 no segundo.

Sobre esta cuestión, o sindicato CIG cualificou como "descenso de carácter estacional" unha situación que "se dá coincidindo co inicio da tempada de verán" e que "se repite ano tras ano".

Do mesmo xeito, precisou que, "mentres o descenso do desemprego é dunhas 9.900 persoas, a Seguridade Social só percibiu unha afiliación media de 8.573 persoas". É por iso, que cren que a emigración "está a contribuír a reducir o nivel de desemprego en Galicia".

Unha alerta á que se unen UXT e Comisións Obreiras, quen fixeron fincapé na maior redución de emprego en homes que en mulleres. Un total de 5.060 parados menos, fronte ás 4.913 mulleres que xa non figuran nas listas de desemprego.

DESPROTECCIÓN E RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Así mesmo, os sindicatos fixeron referencia á "redución" da porcentaxe de desempregados beneficiarios dalgún tipo de prestación. Alegaron que "só un 47% das persoas que teñen dereito a algún tipo de prestación perciben un subsidio", á vez que advirten de que este se está convertendo na "principal prestación".

Neste contexto, a CIG considerou que este modelo "ten cada vez un maior número de traballadores que non teñen condicións dignas e si traballos precarios e de moi escasa duración, que nin sequera lles dá dereito a acceder a unha prestación".

Consideran os sindicalistas que isto, "xunto ás cada vez máis persoas desempregadas de longa duración", fai crecer a pobreza na clase traballadora e o risco de exclusión social.

DIFERENZAS ENTRE PARTIDOS

Pola súa banda, a presidenta da deputación de Pontevedra, Carmela Silva, manifestou nun comunicado a súa preocupación polos datos que se desprenden desta estatística.

Aínda que valorou "positivamente" a redución do número de persoas desempregadas en todo o Estado, advertiu de que "unha vez analizados os datos, non podemos deixar de falar de precariedade, temporalidade e de baixa taxa de cobertura de desemprego".

Así, puntualizou que apenas o 7,97% dos traballos que se crean son indefinidos e, ademais, preto do 30% son a xornada parcial. Por tanto, dixo, "os salarios baixos e a inestabilidade laboral" son os causantes de que a demanda interna no país "siga coxeando".

Mentres a deputación pontevedresa únese á opinión dos sindicatos, o Partido Popular de Galicia valora que os datos do paro de xuño "melloren amplamente a media nacional".

É así que o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, apuntou nun comunicado emitido aos medios que "son moito mellores que a media española", á vez que valorou "moi positivamente" o feito de que o paro caese en "todos os sectores".

Neste sentido, insistiu en que "ademais de por a creación de emprego", o PPdeG está preocupado por que os novos postos de traballo sexan "da maior calidade posible".

"TRABALLO POR DIANTE"

Tellado lembrou que "queda moito traballo por diante" para que a recuperación do emprego "chegue cada día a máis galegos", á vez que manifestou que "boa parte do traballo do Partido Popular nos últimos anos estivo encamiñado a que os galegos recuperasen o emprego perdido".

Así, puxo encima da mesa os esforzos da Xunta para que "sigan subindo as contratacións" e citou algún dos plans e medidas de desemprego tomadas polo Goberno galego como a Estratexia Autónomo 2020, Emprega en Feminino ou o Sistema de Garantía Xuvenil para menores de 30 anos.