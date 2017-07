A eurodeputada Lídia Senra participa nun acto en Sarria (Lugo) para a liberación dos presos políticos saharauís

A eurodeputada galega Lídia Senra, integrada no Grupo Conferal dá Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), participou este sábado nun acto en Sarria (Lugo) para a liberación dos 24 "presos políticos saharauís", encarcerados tras a súa participación no campamento Gdeimlzik.

O acto foi convocado pola organización Resistencia Saharauí e a 'Asociación Cultural Rúa da Música'. "Os presos están a ser xulgados pola xustiza marroquí por reivindicar o dereito da autodeterminación do pobo saharauí e o seu dereito ao acceso dos recursos", manifestou Senra a través dun comunicado.

O campamento Gdeimlzik estableceuse en outubro de 2010 por saharauís, en sinal de protesta contra as políticas sociais e económicas marroquís. O asentamento foi desmantelado un mes despois polo exército e policía de Marrocos.

Lida Senra denunciou no acto que "Europa non está a facer nada para que se cumpra a sentenza ditada polo Tribunal de Xustiza da UE na que se ditaminou que o Sahara Occidental é unha rexión que non forma parte de Marrocos".

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

Por outra banda, a eurodeputada Lídia Senra votou este martes no Pleno do Parlamento Europeo en favor do 'Informe sobre unha vida útil máis longa para os produtos", tras o que reclamou "o fin da absolescencia programada" dos produtos.

Senra dixo na cámara europea que "é unha realidade" que os produtos "non están fabricados para durar" e que a obsolescencia programada "é cada vez máis evidente". "Esixir calidade e durabilidade dos produtos e garantir e promover a reparación dos mesmos, parécenos fundamental para lograr unha vida máis longa para os produtos", dixo.