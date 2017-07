Crónica.- O parricida de Moraña recoñece o crime das súas dúas fillas e pide perdón

O veciño de Moraña (Pontevedra) David Oubel, acusado de asasinar ás súas dúas fillas menores de idade en xullo de 2015, recoñeceu o crime das pequenas na primeira sesión do xuízo que desde este martes séguese contra el na Audiencia Provincial de Pontevedra e proclamou que se arrepinte, aínda que di descoñecer os motivos que lle levaron a asasinalas.

Foto: Parricida De Moraña Xuízo | Fonte: Europa Press

"As situacións que viven as persoas ás veces son límite", afirmou despois de recoñecer os feitos tal e como os relata o fiscal no seu escrito de acusación, no que sinala que o home, "con evidente ánimo de acabar coa vida e coa finalidade de evitar calquera posibilidade de defensa ou fuxida" das súas dúas fillas de 4 e 9 anos de idade, fíxolles inxerir fármacos antes de asasinalas cunha serra eléctrica e un coitelo.

"En situacións límite tómanse decisións das que hoxe en día me arrepinto e pido perdón por elas", manifestou ante o xurado popular o acusado, quen puntualizou que descoñece "o motivo que orixinou esa situación". "Provocou algo do que hoxe en día estou moi arrepentido e non teño maneira de solucionalo", apostilou.

ADMITE NON TER AS SÚAS CAPACIDADES LIMITADAS

En resposta ás preguntas do fiscal, o home tamén admitiu que cando ocorreron os feitos non tiña as súas capacidades limitadas, o que se opón á estratexia de defensa do seu avogado, que alegaba a eximente completa de trastorno mental transitorio.

Así as cousas, Oubel conveu que os psiquiatras lle avaliaron correctamente, e aceptou a súa opinión cando ditaminaron que non tiña un trastorno suficiente como para estar sen capacidade para comprender a ilicitude do que estaba a facer no momento en que se desencadearon os feitos xulgados.

Pola súa banda, a acusación particular, que exerce a familia materna, preguntoulle a David Oubel se recoñece "libremente e sen coacción os feitos", ao cal o acusado respondeu cun "si". A acusación particular engade ensañamento ao relato dos feitos exposto polo ministerio público.

O FISCAL MANTERÁ A SÚA PETICIÓN

O fiscal Alejandro Pazos manifestou á saída da sede xudicial, tras concluír a primeira sesión do xuízo, que o que o parricida de Moraña recoñecese este martes a súa autoría na morte das súas dúas fillas en xullo de 2015 non afecta "en nada" a súa petición da pena de prisión permanente revisable.

Así, comentou que o recoñecemento dos feitos é simplemente "un elemento máis" a valorar polos membros do xurado "á hora de formar convicción", aínda que remarcou que "é certo é que cando alguén asume os feitos dunha maneira tan palmaria, loxicamente o veredicto está bastante condicionado".

Durante o xuízo, na súa exposición de cuestións previas, o fiscal mantivo que este é un crime "pasional", alevoso e "calculado", pois precisou de "preparación" para darlle fármacos ás nenas para que "as súas condicións estivesen mermadas" e suprimir a súa posibilidade de defensa, e tivo que comprar a arma homicida "un día ou dous antes".

Trátase duns actos que o fiscal sostivo que o home realizou sen estar afectado por ningunha enfermidade que nublase "a súa capacidade de xuízo". Así, asegurou que, a pesar de que tras separarse da súa muller recibiu tratamento psicolóxico, non padece "enfermidade mental de relevancia" e o seu estado psicolóxico e físico é "relativamente normal, salvo pola súa frialdade".

ACHADO DOS CORPOS

Nesta primeira sesión do xuízo, ademais do propio Oubel, que permaneceu cabizbajo en todo momento, compareceron un total dun total de 10 testemuñas --entre eles catro axentes da Garda Civil--, mentres que a defensa renunciou ao tres que propuxera e que estaba previsto que declarasen tamén este martes.

Así, testificaron a curmá do acusado e o esposo e o fillo desta, que foron os primeiros en chegar á vivenda en Moraña e atoparon os cadáveres das pequenas. O tres han coincido en que, despois de que a muller recibise unha carta de Oubel na que puña "a primeira parte está feita", alertáronse e saíron cara á casa do home.

Alí, ante a imposibilidade de abrir as fechaduras coa chave --o fillo apuntou que a fechadura podía ter pegamento--, saltaron un muro e derrubaron a porta de entrada, para subir á planta superior, onde acharon os corpos das nenas nas habitacións, unha máquina radial enchufada no corredor e situada xunto á nena maior, e a porta do baño pechada por dentro.

Cuestionados pola actitude do acusado, os familiares comentaron que cando empezou os trámites de separación da súa muller e nai das nenas "empezou a estar mal" e ía ao psicólogo, pero nos últimos meses sufría "altibaixos". Ademais, os dous homes definiron a Oubel como un pai "normal", ao que a muller engadiu que a relación do pai coas súas fillas "era marabillosa".

DETENCIÓN

Os dous axentes do Seprona que foron os primeiros en acudir ao lugar despois de que o tres familiares avisasen de que atoparan os corpos sen vida das nenas, explicaron que tiraron abaixo a porta do baño para chegar ata Oubel, que se encerrou no seu interior e estaba a sangrar dentro da bañeira.

Os efectivos inicialmente pensaron que falecera, pero cando un dos axentes levantoulle a man e gritoulle para ver se reaccionaba, o home díxolle: "Non me berres, que che escoito perfectamente". Tras iso, apuntaron que lle dixeron que quedaba detido, déronlle as primeiras curas e trasladáronlle a un hospital --de onde foi dado de alta o mesmo día-- .

Outros axentes que estiveron en contacto co home manifestaron que, horas despois, o home "facía ata bromas" e, ao día seguinte, despois de que se lle negase tabaco nos calabozos de Pontevedra, "a súa única preocupación era que lle --desen-- un cigarro" e chegou a preguntar "a quen tiña que matar para que lle desen" un.

FEITOS AXUIZADOS

A Fiscalía sostén que o 31 de xullo de 2015 o acusado estaba na súa casa en Moraña coas súas dúas fillas de 4 e 9 anos de idade, pasando o período de visitas de vacacións, cando, "con evidente ánimo de acabar coa súa vida e coa finalidade de evitar calquera posibilidade de defensa ou fuxida das menores", fíxolles inxerir fármacos antes de asasinalas cunha serra eléctrica e un coitelo.

Posteriormente, o pai se autolesionó e foi trasladado a un centro hospitalario, onde foi dado de alta unhas horas despois. Ao día seguinte, día 1 de agosto, o Xulgado Mixto número 1 de Caldas decretou o ingreso en prisión provisional, comunicada e sen fianza para o home.

Por estes feitos, a Fiscalía solicita que sexa condenado á pena de prisión permanente revisable --a primeira destas características que se pide en Galicia, por tratarse dun crime "especialmente grave"-- como presunto autor de dous delitos de asasinato, cualificados pola aleivosía e agravados por parentesco e o feito de que as vítimas eran menores de 16 anos.

Así mesmo, a acusación particular tamén solicita a pena de prisión permanente revisable, e engade a agravante de ensañamiento; mentres que a defensa ata agora alegaba a eximente completa de trastorno mental transitorio.

Este mércores está previsto que se renove o xuízo ás 10,00 horas cun total de 15 periciais e o informe de conclusións de cada unha das partes. Tras iso, o xoves espérase entregar o obxecto de veredicto e que empece a deliberación por parte do xurado popular.