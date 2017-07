Dirixentes de mareas locais e outros cargos reivindican a unidade do manifesto dos alcaldes a 10 días do plenario

Dirixentes de distintas mareas municipalistas, incluídas as que gobernan en Santiago, A Coruña e Ferrol, así como varios cargos integrados en En Marea reivindicaron este martes o espírito de "unidade" do manifesto subscrito polos alcaldes hai un ano.

Cando apenas restan 10 días para a celebración do plenario no que se abordará a situación da formación rupturista e despois de que Luís Villares non conseguise sacar adiante a integración buscada cos críticos, varios dirixentes utilizaron as redes sociais para rememorar o simbólico documento impulsado por Martiño Noriega, Xulio Ferreiro e Jorge Suárez, alcaldes do tres cidades coruñesas.

O texto lido entón desde a cidade departamental foi o punto de orixe da confluencia para as autonómicas e chamaba a superar a coalición existente no plano estatal (a través dun pacto entre partidos) por un instrumento que debía ser "aberto e democrático", así como "representativo" da ampliación da súa base social.

Precisamente, apostaba por ensanchar esa base a través da incorporación das mareas municipalistas, das candidaturas de unidade popular e outros actores políticos e sociais que sentisen representados por este novo espazo político.

Un ano despois, ás portas do plenario do día 15, a formación rupturista, con quen foi designado candidato á Presidencia da Xunta á fronte da organización, non conseguiu deixar atrás os conflitos internos.

E é que tras a elección da coordinadora que capitanea Villares, o tres alcaldes e outros cargos públicos chegaron a cuestionar en público a falta de pluralidade deste órgano, no que se viu minguada a presenza de Anova, Marea Atlántica, Podemos, Esquerda Unida e outras mareas municipalistas, como Ourense en Común e Nós Pobra.

#ENMAREAIMPORTA

Entre os cargos que agora fixeron valer o 'hashtag' #EnMareaImporta para apelar ao manifesto do 5 de xullo de 2016 atópanse os deputados no Congreso Yolanda Díaz (EU) e David Bruzos (Ourense en Común); os parlamentarios autonómicos Luca Chao (Podemos) e Antón Sánchez (Anova); e concelleiros como Alberto Lema (Marea Atlántica) e Ledicia Piñeiro (Ourense en Común).

Tamén o alcalde de Santiago compartiu no seu perfil a mensaxe emitida por Compostela Aberta e Marea Atlántica en pos da unidade pola que clamaba o manifesto hai un ano, mentres desde Ferrol en Común 'retuitearon' diferentes textos na mesma liña.

"Hai case un ano que acordamos a alegría e o futuro por diante das siglas e os personalismos", escribiu Ledicia Piñeiro, mentres que outro dos críticos, o dirixente de Anova Rafa Dopico, salientou a importancia de "non variar o rumbo" iniciado entón. Así mesmo, Borja San Ramón (Podemos) chamou a "seguir tendendo e recuperando pontes".

Tras decenas de mensaxes coa etiqueta #EnMareaImporta, o propio Villares sumouse a esta proclama cunha apelación a construír "o desexado espazo de fraternidade" e sen perder de vista "o ben común". "Hai sitio para todos", lanzou nun comentario que compartiu Mario López Rico (Cerna).

De feito, o veterano nacionalista definiu o partido instrumental como "a demostración de que a suma sempre é mellor que as partes por separado", á vez que requiriu "respecto" e "cooperación".

VILLARES VISITA A CORUÑA

Ademais, López Rico deu conta de que Villares estará mañá mércores, ás 20,30 horas, no local de Marea Atlántica para "render contas do traballo" feito ata agora. "Escucha e fala en directo, versión orixinal sen subtítulos", animou a asistir.