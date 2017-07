Cancela non se descarta para optar á secretaría xeral do PSdeG, pero considera que non é o momento de dar nomes

A presidenta da xestora do PSdeG-PSOE, Pilar Cancela, evitou confirmar se se presentará ás primarias para presidir o partido en Galicia porque entende que antes de falar de candidaturas "hai que esperar un pouco a que estea establecido o propio calendario".

Preguntada sobre se se autodescarta para optar á secretaría xeral do PSdeG, Cancela contestou que primeiro hai que esperar a que se convoque o proceso de elección á Secretaría Xeral e despois manifestarse respecto diso, porque agora "non é o momento procesual oportuno".

Pilar Cancela, que forma parte da nova Executiva Federal do PSOE, participou na mañá deste martes nun acto do Club de Prensa de Ferrol na cidade naval, onde avanzou que esta semana previsiblemente haberá unha reunión da xestora galega para perfilar o calendario de prazos para a convocatoria das primarias e do congreso.

Sen concretar datas, Cancela situou as primarias entre o mes de setembro e o congreso en outubro. En todo caso, a presidenta da xestora advertiu que a idea do partido é que en decembro concluísen todos os procesos orgánicos, incluídos o provincial e os locais.

Sobre a decisión de Ferraz de devolver á xestora do PSdeG as competencias para convocar as primarias, Cancela sinalou que se trata de "uns parámetros de normalidade" e considera que "era o que tiña que ser".

ANO ORGÁNICO

Para a presidenta da xestora galega, 2017 é un ano "eminentemente orgánico" e 2018 debe servir para centrar os esforzos en prepararse para as eleccións municipais de 2019. Precisamente sobre o proceso de elección de Pedro Sánchez como secretario xeral do partido, Cancela asegurou que foi "exemplar" e "cunha carga emocional importante".

Considera que o PSOE saíu reforzado do mesmo para recuperar o seu posicionamento na política española e defendeu que o importante agora é saber xestionar ese resultado. Na súa opinión, o partido debe traballar en trasladar a súa mensaxe política e para iso non pode haber "segundas e terceiras voces".

Neste sentido, Cancela remarcou que "hai que apoiar as decisións que se toman porque se non estamos nun bucle permanente". En todo caso, concluíu que "estamos a abrir unha etapa moi ilusionante".