A Xunta de Galicia avanza que a Comunidade galega atópase nun "bo escenario" para conseguir o reto incluído na Axenda 20 de crear "polo menos" 80.000 novos postos de traballo.

Así o indicou este martes a Consellería de Economía nun comunicado, no que valorou os datos do paro publicados na mesma xornada polo Servizo Público de Emprego Estatal.

Neste sentido, o goberno galego destacou que "Galicia pecha o mes de xuño con 189.665 persoas no paro", situándose "por primeira vez desde o inicio da crise por baixo dos 190.000 parados"; o que fai que Galicia rexistre "máis de tres anos e medio de baixadas consecutivas do paro".

A secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, indicou ademais, que o emprego e a súa calidade "seguen crecendo" cun total de 21.949 afiliacións e un 11,06% de contratos máis que no 2016.

Doutra banda, puxo en valor que o paro diminuíse nas principais variables: no catro provincias, en todos os sectores económicos e nos colectivos prioritarios cos que traballa o Goberno galego.

RUTAS DE CARA A UNHA "MELLORA"

Covadonga Toca resaltou o "número verdes" dos principais indicadores da economía galega, que "se reflicten cada vez máis nas familias".

Entre outras rutas de cara a unha mellora do emprego en Galicia, Toca fixo referencia á Estratexia Autónomo 2020, que destina 160 millóns de euros para dar servizo a "máis de 10.000 persoas".

Tamén falou do programa Emprega en Feminino, que conta cun investimento de 100 millóns ata o 2020 para impulsar "a incorporación da muller ao mercado laboral".

Por último citou o Sistema de Garantía Xuvenil, para os menores de 30 anos, a través do cal investirán este ano 40 millóns de euros; e a Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo, que contrmpla 163 medidas para mellorar as condicións laborais dos galegos.