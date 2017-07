Mouriño ábrese agora a negociar a continuidade en Balaídos

Muda o discurso, e a marcha de Vigo xa non semella inevitábel. Carlos Mouriño, presidente do Celta, amósase agora disposto a negociar co Concello a continuidade no estadio municipal de Balaídos. Para iso, reclama unha concesión que recolla todas as peticións do consello de administración sobre o coliseo celeste, e que o documento recolla as garantías xurídicas que blinden os acrodos “para traballar no futuro con seguridade”.

O presidente Carlos Mouriño compareceu este martes nos medios do club. | Fonte: @RCCelta

Malia a todo, Mouriño lanza unha advertencia ao alcalde Abel Caballero: “As decisións sobre o futuro do Celta as toma o Celta”, despois de que o alcalde vigués afirmasae a pasada semana que o Celta seguiría en Balaídos os vindeiros cen anos. No aspecto deportivo, Mouriño confirmou a fichaxe de Jozabed Sánchez para as vindeiras catro campañas.

“Que non haxa gañadores nin perdedores. Que gañe a cidade de Vigo e os celtistas”, reclama Mouriño, que agora amosa o seu convencemento sobre a posibilidade dun acordo: “Cremos que podemos chegar a grandes acordos. Non somos pesimistas”.

Mouriño enumerou as condicións para firmar un acordo co Concello: unha cronoloxía sobre as reformas necesarias en Balaídos, cun prazo de 3 ou 4 anos e garantías de executarse, aproveitar os baixos comerciais, impedir as inundacións, un aparcadoiro e as obras (asentos, ascensores…) para dotar os afeccionados de máis comodidades.

O presidente do RC Celta reclama recoller todo iso no contrato de concesión, “e o acompañamento xurídico para a tranquilidade no futuro”. Mouriño reclama garantías para non tirar o traballo feito na procura doutro estadio e dunha cidade deportiva no municipio limítrofe de Mos. Segundo Mouriño, no Concello, tanto PP como Marea están dacordo coa concesión de Balaídos ao RC Celta.

“Debemos esquecernos dos éxitos de alguén, e traballar de xeito eficar e eficiente”, reclama Mouriño nun novo aviso ao alcalde. “Deixariamos atrás todas as polémicas, fariamos un gran club cun gran futuro, para que todos os celtistas gocemos dun gran club”, sentenciou Carlos Mouriño na súa comparecencia de dez minutos nas redes sociais do club.

No aspecto deportivo, Carlos Mouriño anunciou, trala chegada do uruguaio Maxi Gómez, a segunda fichaxe deste verán: Jozabed Sánchez, que trala súa cesión o curso pasado, regresa ao club celeste para as vindeiras catro campañas.