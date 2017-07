O presidente do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Xudicial, Carlos Lesmes, avogou este martes na Coruña por "axuntar forzas" ante os novos retos da globalización para lograr unha Xustiza de calidade.

Encargado de inaugurar a vixésimo edición da Escola de Verán do Poder Xudicial, que se celebra no Pazo de Mariñán do 4 ao 14 de xullo, Carlos Lesmes considerou que na actualidade, e antes os novos retos dun mundo globalizado, "todos os operadores xurídicos temos que axuntar forzas para ser capaces de responder de maneira eficaz".

O presidente do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Xudicial resaltou a necesidade de dar resposta aos "novos retos" e as "novas necesidades" da sociedade, e un deles é a globalización.

Por iso, ante este novo escenario, Lesmes chamou a "axuntar forzas" para responder de maneira "eficaz" e lograr "unha Xustiza de calidade preservando os dereitos dos cidadáns". "Debe ser unha oportunidade", engade.

COLABORACIÓN

Tamén asistiu á apertura desta Escola de Verán o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que destacou que, a pesar dos cambios na nova forma de comunicación, "hai cuestións que perduran" como é a cooperación entre administracións.

"A colaboración vai seguir sendo noso cartón de presentación e a relación coa xustiza", asegurou Feijóo, que rexeita a "confrontación permanente" e avoga por traballar "a través de colaboración esixente e leal".