A Xunta de Galicia mantivo este martes pola tarde unha nova reunión coa patronal do transporte de viaxeiros, aos que trasladou que "non hai marcha atrás" e que o Plan de Transporte Público é "a única alternativa viable e legal" para "contar con servizos, con liñas e, por tanto, con traballo, no mes de agosto".

Así o dixo a conselleira de Infraestrututas, Ethel Vázquez, tras o encontro, no que a patronal expresou a súa "preocupación" polas pequenas e medianas empresas por mor da folga, unha preocupación que a Xunta "comparte".

No entanto, Vázquez instoulles a "dialogar e construír xuntos o plan de transportes da Xunta", que é "a única alternativa viable e legal para contar con servizos e con liñas no mes de agosto".

A Xunta pediu á patronal que "faga propostas concretas" sobre a base de que "non hai marcha atrás" e asegurou que o acordo de subrogación alcanzado cos traballadores o luns dá "plenas garantías de estabilidade laboral".

A maiores, Ethel Vázquez dixo que o Plan de Transporte "ten que seguir os trámites administrativos" e que o próximo Consello da Xunta analizará un "trámite administrativo que senta as bases do que será o propio concurso de licitación" do servizo.

A PATRONAL RECLAMA MÁIS IMPLICACIÓN

Pola súa banda, as principais federacións do sector do transporte de viaxeiros --Anetra, Fegabús e Transgacar-- trasladaron á conselleira a súa "decepción" polos "nulos resultados alcanzados pola súa negociación de face a frear o paro", ante o que reclamaron "que dea por fin respostas".

Os acordos alcanzados entre Xunta e traballadores, lamentaron as federacións, "seguen supeditados aos condicionantes económicos do Plan de Transporte Público", ante o que insistiron unha vez máis no seu ofrecemento de "manter todos os servizos regulares despois de agosto para darlle así máis tempo á consellería para reformular o seu proxecto".

As entidades defenderon que "é fundamental e prioritario o restablecemento dos contratos de transporte escolar resoltos unilateralmente pola Administración e que eran o aval para a supervivencia de moitas pequenas e medianas empresas do rural". "Os contratos estaban garantidos ata o ano 2020 e a Xunta decidiu extinguilos para diluír os servizos en liñas regulares", denuncian.

Horas antes, nunha reunión con sindicatos, os empresarios acordaron constituír unha mesa de negociación para avanzar en cuestións salariais ou nos termos da proposta de subrogación dos traballadores.