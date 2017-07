A folga de autobuses afronta o seu sexto día con avances nas negociacións entre sindicatos, Xunta e patronal

A folga de autobuses afronta este mércores o seu sexto día de folga en Galicia, a pesar dos avances nas negociacións entre sindicatos, Xunta e patronal.

De feito, sobre o conflito planea a decisión de estender os paros de maneira indefinida, todos os días da semana, desde o vindeiro xoves 13, como acordaron este martes os traballadores en asembleas nas principais estacións da comunidade.

Nas últimas horas, as centrais pecharon un acordo sobre a subrogación do emprego coa Xunta para o novo plan que esta prevé implantar desde agosto.

Pola súa banda, os representantes dos traballadores e os dos empresarios acordaron crear unha mesa de traballo que sentará por primeira vez o xoves para tratar de desbloquear a negociación dos convenios colectivos.

Mentres, a Consellería de Infraestruturas, tras o encontro frutífero coas organizacións sindicais do luns, prevé volver ver aos seus portavoces este mércores, ás 11,00 horas.

Respecto diso, subliñou que a cláusula de subrogación "dá plenas garantías" aos traballadores de autobuses e reivindicou que é a primeira vez que os pregos de licitación establecen "con tal grao de concreción" as obrigacións das adxudicatarias neste ámbito.

Este martes de novo, o departamento de Ethel Vázquez recibiu aos responsables das federacións de autobús, que lle reclamaron máis implicación para tratar de resolver o conflito e trasladáronlle a súa preocupación pola situación. Ante eles, Vázquez apuntou que "non hai marcha atrás" no plan da Xunta.

CONFLITO

O conflito se retrotrae a marzo de 2016, cando o Tribunal Supremo anulou a prórroga das concesións de autobuses de liña regular que o Goberno galego impulsou en 2009.

Agora que debe volver adxudicar a maior parte das concesións, a Administración autonómica pretende tamén reestruturar boa parte das liñas, cunha integración do transporte escolar no regular en zonas do rural onde o servizo é deficitario.

Este é o punto que motivou os principais receos por parte do sector, que temía unha perda de postos de traballo e do negocio cos plans da Xunta.