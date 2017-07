Feridos dous adultos e un menor en Culleredo (A Coruña) ao chocar co seu coche contra un camión estacionado

A muller, que tivo que ser liberada do interior do vehículo, sofre feridas graves

A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS

Dous adultos e un menor resultaron feridos en Culleredo (A Coruña) ao chocar co seu coche contra un camión estacionado. Dúas das vítimas, un home e un neno, foron trasladados con prognóstico leve e unha muller, que tivo que ser liberada do interior do vehículo, sofre feridas graves.

Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, os dous adultos foron evacuados polo persoal sanitario ao Hospital Clínico Universitario da Coruña e o neno, ao Materno Infantil.

O 112 Galicia recibiu a chamada dun particular sobre as 20,50 horas deste martes informando dun accidente na AC-523, na saída do Polígono de Ledoño. O particular trasladou que podería haber persoas atrapadas.

Así, o persoal do 112 Galicia puxo a situación en coñecemento do 061, dos bombeiros de Arteixo e da Garda Civil de Tráfico. Ademais, informouse o sinistro aos efectivos de Protección Civil, que tamén acudiron ata o punto.

Finalmente, os bombeiros confirmaron o uso do material de excarceración para liberar á muller do interior do vehículo.

ACCIDENTE EN NEGREIRA

Do mesmo xeito, unha persoa tivo que ser excarcerada despois de quedar atrapada debaixo do coche no que viaxaba no termo municipal coruñés de Negreira. A vítima, que sufriu só unhas rozaduras, foi trasladada a un centro hospitalario.

Os feitos tiveron lugar na Rúa Patrocinio e foi un particular o que alertou do ocorrido ao 112 Galicia ao fío das 4,00 horas deste mércores.

Desde o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia deuse o aviso aos bombeiros de Santa Comba, ao GES de Brión, á Garda Civil de Tráfico e ao 061.

FERIDO NA BAÑA

Sobre as 20,40 horas deste martes, o CAE 112 rexistraba outro accidente no concello coruñés da Baña cunha persoa ferida.

Foi un particular quen, a esa hora, alertaba da colisión entre dous vehículos na estrada que une Negreira e Santiago, en San Cibrán de Barcala.

Ata o punto achegáronse, ademais do persoal sanitario, que evacuou ao ferido, os axentes de tráfico e os bombeiros que, unha vez retirados os vehículos, procederon coas tarefas de limpeza da vía.