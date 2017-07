Arrinca o Dépor 2017-18

O RC Deportivo 2017-18 bota a andar. Coa presentación onte das novas camisolas e co arrinque dos adestramentos e da nova campaña de abonados este mércores. Ás ordes de Pepe Mel, será a cuarta campaña consecutiva en Primeira División, algo que tan só acadara en tres ocasións ao longo da súa historia: catro cursos entre 1941 e 1945, nove entre 1948 e 1957 e vinte no exitoso periodo entre 1991 e 2011.

As tres camisolas oficiais do Dépor e o lema en castelán. | Fonte: @RCDeportivo

Coa presenza do presidente Tino Fernández, do adestrador Pepe Mel e do presidente de Abanca Juan Carlos Escotet, o Dépor presentou as novas equipacións no Aquarium Finisterrae. As camisolas do Dépor 2017-2018, producidas pola marca Macron, con inspiración no mar e a forza da súa xente, xuntan tradición e simboloxía e as tres teñen un elemento común: unha pequena bandeira galega na parte alta do lombo.

O primeiro uniforme, bautizado como Mar, é o tradicional, pero recupera o azul orixinal do Dépor, tras uns anos nos que se utilizou un tono máis oscuro, e leva franxas máis anchas. Na segunda equipación, bautizada como Porto, por cuarta campaña consecutiva a protagonista é a bandeira galega, desta volta coa banda máis ancha que en anos anteriores, sendo un uniforme monocromo (escudo, reberete e dorsal). A terceira camisola, baixo a denominación de Faro, recupera o negro e a gran novidade á a silueta da Torre de Hércules no costado esquerdo e a calavera de Xerión ás costas, debaixo do dorsal.

Como complemento ás novas equipacións, a campaña de abonados, que arrinca este mércores co lema en castelán “Somos gente marinera, y con eso no hay quien pueda”. A conxelación dos prezos e a recuperación da bancada Especial Nen@s son os grandes protagonistas da campaña de socios 2017-18. Segundo destaca o club, os prezos dos abonos mantéñense para renovacións e accionistas por segunda campaña consecutiva, despois da baixada do curso pasado con respecto ao exercicio 2015-2016. Deste xeito, facerse socio do Deportivo a día de hoxe, custa case o mesmo que no 2014-2015.

Principian os adestramentos

Vinte e cinco futbolistas estan citados dende ás 9:00 horas na Cidade Deportiva de Abegondo para pasar os recoñecementos médicos. Trala comida ás 13:30 horas no Hotel Tryp Coruña, primeira sesión de adestramento ás 19:00 horas ás ordes de Pepe Mel. Os xogadores citados son Juanfran, Navarro, Álex Bergantiños, Pedro Mosquera, Raúl Albentosa, Guilherme, Sidnei, Tytoń, Arribas, Luisinho, Borja Valle, Saúl, Bruno Gama, Rubén, Fede Cartabia, Fede Valverde (ceido polo Real Madrid, xa pasou onte recoñecemento méeico), Róber e Bicho; máis os canteiráns Óscar Pinchi, Edu Expósito, Borja Galán, Francis, Chema, Aarón e Pedro. Os internacionai Celso Borges, Fayçal Fajr, Andone e Emre Çolak, e Juan Domínguez, trala cesión no Mallorca, están citados o mércores 12 de xullo.

Non estarán xa o capitán Laure (despois de dez tempadas no club) e o dianteiro Oriol Riera, aos que o club rescindiu este martes o seu contrato. Ao término do acto de presentación das equipacións, Tino Fernández non descartou máis saídas, pediu calma á afección na chegada das fichaxes e amosouse convencido de que Lucas Pérez, traspasado o ano pasado ao Arsenal por 20 millóns de euros, regresará ao Dépor algún día. “Gustariame que volvese Lucas. Non é doado, ten un contrato alto e está nun club que pagou moito diñeiro por el, pero non o agochei nunca: se poidesemos, fariamolo. Se pode ser, este ano; senón, ao seguinte, pero estou convencido de que vai volver ao Deportivo algún día”, apuntou Tino Fernández, que se marca como obxectivo para a vindeira campaña “dar un salto na clasificación” para non sufrir de novo.