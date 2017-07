Citroën pechará 2017 cuns 89.000 vehículos matriculados en España e unha cota do 6,85%

A marca francesa de automóbiles Citroën ten previsto pechar o exercicio actual cunha cota no conxunto do mercado automobilístico español (turismos e vehículos comerciais) do 6,85%, en comparación co 6,73% que acumula no seis primeiros meses do ano actual, segundo informou o director xeral da marca en España e Portugal, Pablo Puey.

Citroën | Fonte: Europa Press

Esta penetración no mercado permitirá á empresa alcanzar un volume de vendas de turismos e vehículos comerciais dunhas 89.000 unidades, nunha contorna xeral de matriculacións que se situará en 1,3 millóns de unidades, cunha progresión do 5% respecto de 2016.

Puey explicou que destes 1,3 millóns de unidades, ao redor de 1,1 millóns de unidades serán turismos e unhas 190.000 unidades corresponderán a vehículos comerciais lixeiros. Para o ano que vén a súa previsión é que as vendas volvan crecer "lixeiramente", na contorna do 5%, cunha estabilidade da canle de particulares e co de empresas que seguirá empuxando.

NECESIDADE DE PLANS DE RENOVACIÓN

Doutra banda, o director xeral de Citroën en España e Portugal resaltou a necesidade da posta en marcha, por parte do Goberno, dun plan que incentive a renovación do parque automobilístico español, que permita achatarrar os vehículos máis antigos.

No entanto, Puey asegurou que desde a súa compañía "non contan" con este posible plan á hora de realizar as súas estimacións de vendas para o ano actual. Ademais, valorou de forma positiva a posta en marcha do Plan Movea, de impulso aos vehículos con enerxías alternativas, aínda que lamentou que teña "data de caducidade" e que se vaia a acabar "pronto".

Neste sentido, destacou a gama de modelos eléctricos que mantén na actualidade a compañía, formada polo C-Zero, o e-Mehári e polo Berlingo eléctrico. Así, no marco do programa de 'car sharing' Emov que está a funcionar en Madrid, afirmou que o ano pasado incorporaron 500 unidades do C-Zero e que proximamente se engadirán outras 50 unidades e 100 unidades adicionais máis adiante.

O directivo subliñou que as enerxías alternativas como os coches eléctricos ou os híbridos enchufables teñen aínda un peso reducido no conxunto das vendas, aínda que se mostrou convencido de que os coches eléctricos e os híbridos poderán copar o 10% do mercado proximamente.

Respecto ao avance da gasolina fronte ao diésel, lembrou que o pasado mes de xuño a gasolina superou ao gasóleo en vendas e non descartou que esa tendencia se manteña no futuro, tamén no seo da marca Citroën, a pesar de que ten unha longa tradición de vehículos con motores diésel.