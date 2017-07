Investigan a desaparición dunha nena de sete meses do Complexo Hospitalario de Ourense

Os axentes da Unidade de Familia e Muller da Comisaría de Ourense investigan a desaparición dunha nena de sete meses que estaba ingresada no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHOU). A desaparición produciuse este martes ao redor das 17,00 horas.

Segundo fontes da investigación, a nena, de nacionalidade romanesa, ingresou fai catro días na área de Pediatría do hospital afectada dunha forte deshidratación. No momento da súa desaparición xa se recuperou totalmente.

As investigacións apuntan que os pais, unha parella de etnia xitana, poderían ter levado á pequena sen a alta do centro hospitalario para evitar cubrir documentación, o pago de posibles facturas ou para non ter que identificarse.

As mesmas fontes apuntan que a familia tería chegado recentemente a España desde Alemaña.

A Policía mantén aberta a investigación, aínda que concretou que aínda non se produciu ningunha novidade.