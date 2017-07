Representantes sindicais do sector do metal ratificaron que, na cuarta xornada de folga na provincia da Coruña, os paros "consolidáronse", cun seguimento "masivo" e peches "totais" en grandes empresas.

Manifestación do metal do martes 27 | Fonte: Europa Press

O sector do metal vive este mércores a súa cuarta xornada de folga na provincia e faino con outras tres datas xa fixadas polos sindicatos: para os xoves 13, 20 e 27 de xullo. Ademais, a xornada está marcada por varias manifestacións.

Desta forma, os traballadores pretenden presionar á patronal na negociación para renovar o convenio colectivo, que leva sen actualizarse desde 2014.

Aínda que se produciron avances na negociación, segundo recoñeceu a Europa Press José Furtado, membro da comisión negociadora coa patronal de CC.OO., aínda hai varios "escollos".

Entre eles, aludiu á subrogación do persoal das subcontratas, á inclusión das auxiliares de Navantia no convenio do metal ou o freo ao que consideran abusos das mutuas.

A CORUÑA, FERROL E SANTIAGO

Nun comunicado, CC.OO. destacou o "éxito" desta cuarta xornada de folga no sector do metal, cos paros "consolidados" desde primeiras horas. Igual que nas anteriores xornadas de folga, a actividade está "completamente parada" nos polígonos industriais.

O secretario comarcal da CIG-Industria da Coruña, Eduardo Caamaño, ratificou que a siderometalurxia coruñesa apoia "masivamente" o paro, que volveu pechar as grandes empresas de maquinaria pesada, taller e reparación.

En Ferrol, fontes sindicais ratifican o "éxito" da xornada. En ningún dos dous casos fan constar "incidencias" destacables.

COMPOSTELA

En Compostela, o paro tamén se consolidou " totalmente", segundo o secretario de CIG-Industria da comarca, Benedicto Blanco, quen incidiu no peche de todas as grandes empresas como Castrosua, Noya Móbil e Arteal, e xunto a elas concesionarios e talleres.

Sen incidencias reseñables tampouco na capital galega, Blanco só apuntou a que algúns centros "máis pequenos" abriron debido á "presión" sobre os traballadores.