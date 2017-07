Psicólogos que avaliaron ao parricida de Moraña (Pontevedra), David Oubel, con posterioridade ao crime das súas dúas fillas, definírono como unha persoa "narcisista" e cunha autoestima "moi elevada", que cando actuou non presentaba "ningunha anomalía, trastorno da personalidade, patoloxía grave" nin amnesia temporal.

Foto: Xuízo Moraña Día2 | Fonte: Europa Press

Así o trasladaron dous psicólogos na segunda sesión do xuízo que se segue contra David Oubel na Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, e mantiveron que non atoparon no acusado trazos dun trastorno da personalidade "en si mesmo", aínda que sí presenta "condutas certamente desadaptativas".

En todo caso, apuntaron que o ocorrido "non entra claramente" no rango dos delitos impulsivos e completamente descontrolados, posto que "hai premeditación" no relativo a compra da arma, e en medidas "preventivas" como o enviar unha carta previamente "na que se explica e indirectamente faise ver o que vai ocorrer".

Segundo explicaron, atoparon en Oubel "falta de empatía, a pesar da relación paterno-filial, e certa frialdade". Ademais, apuntaron que persoas con trazos da personalidade narcisistas poden responder ante un desengano ou unha negativa de forma "máis intensa" e non adoitan escoller unha vítima ao azar, senón que normalmente son persoas coñecidas.

Neste sentido, concluíron que David Oubel no momento dos feitos actuou con liberdade e non presentaba "ningunha anomalía nin trastorno da personalidade" nin tiña ningunha "patoloxía grave que lle minguase" desde o punto de vista cognitivo, intelectivo nin volitivo. Ademais, remarcaron que posteriormente non mostrou angustia nin arrepentimento.

FALSA AMNESIA

En canto á amnesia lacunar --correspondente a un determinado período de tempo-- alegada polo acusado tras os feitos, os psicólogos manifestaron que "non é congruente" desde o punto de vista biolóxico nin psicolóxico.

Así as cousas, mantiveron que "todo o perfil das súas respostas son dun rendemento óptimo" e o seu estado emocional era "tranquilo e mesmo frío". "Non cumpre as características, era unha falsa amnesia lacunar. A amnesia móvese en función das súas propias necesidades e intereses", sostiveron.

RELACIÓN "AFECTIVA POSITIVA"

En resposta a preguntas do avogado da defensa, os psicólogos recoñeceron tamén que nos "coidados" que presentaban os corpos das nenas apréciase "unha relación afectiva positiva" entre o autor dos crimes e as vítimas.

En concreto, aludiron á administración de sustancias medicamentosas que "parece levada pola intención de que as vítimas estivesen durmidas, non ofrecesen resistencia ou non sufrisen" e polo "trato coidadoso dos cadáveres, cubertos cunha manta e en posición ordenada".

"NINGUNHA ALTERACIÓN NIN ENFERMIDADE"

Pola súa banda, as forenses do Instituto de Medicina Legal de León que tamén atenderon a Oubel, que compareceron con posterioridade este mércores, coincidiron igualmente en que "non se pode apreciar ningunha variación nas bases psicobiolóxicas da imputabilidade" respecto ao acusado.

"Este señor non ten ningunha alteración nin enfermidade que lle impida comprender o que vai facer. Prepárase para iso e realízao", explicaron os médicos forenses.